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Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради

Четвер 17 липня 2025 14:25
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Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До парламенту надійшло подання прем'єр-міністра Юлії Свириденко про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з оприлюдненим документом, Свириденко вносить подання про призначення:

  • Федорова Михайла Альбертовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України;
  • Кулеби Олексія Володимировича на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України;
  • Качки Тараса Андрійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Галущенка Германа Валерійовича на посаду міністра юстиції України;
  • Гринчук Світлани Василівни на посаду міністра енергетики України;
  • Калмикової Наталії Фернандівни на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Клименка Ігоря Володимировича на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
  • Соболева Олексія Дмитровича на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради

Фото: подання про призначення міністрів (t.me/yzheleznyak)

Зміна уряду

Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолював уряд із березня 2020 року. Вчора ж, Верховна Рада підтримала його відставку й вже сьогодні Кабінет міністрів очолила Свириденко.

Згідно з даними джерел, Шмигаль є одним з кандидатів на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.

Більше про кадрові зміни в уряді та їх причини - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Юлія Свириденко Верховна рада
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