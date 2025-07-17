Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради
До парламенту надійшло подання прем'єр-міністра Юлії Свириденко про призначення нового складу Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Згідно з оприлюдненим документом, Свириденко вносить подання про призначення:
- Федорова Михайла Альбертовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України;
- Кулеби Олексія Володимировича на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України;
- Качки Тараса Андрійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
- Галущенка Германа Валерійовича на посаду міністра юстиції України;
- Гринчук Світлани Василівни на посаду міністра енергетики України;
- Калмикової Наталії Фернандівни на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Клименка Ігоря Володимировича на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
- Соболева Олексія Дмитровича на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Фото: подання про призначення міністрів (t.me/yzheleznyak)
Зміна уряду
Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолював уряд із березня 2020 року. Вчора ж, Верховна Рада підтримала його відставку й вже сьогодні Кабінет міністрів очолила Свириденко.
Згідно з даними джерел, Шмигаль є одним з кандидатів на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.
Більше про кадрові зміни в уряді та їх причини - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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