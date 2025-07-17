Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради

До парламенту надійшло подання прем'єр-міністра Юлії Свириденко про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з оприлюдненим документом, Свириденко вносить подання про призначення:

Зміна уряду

Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолював уряд із березня 2020 року. Вчора ж, Верховна Рада підтримала його відставку й вже сьогодні Кабінет міністрів очолила Свириденко.

Згідно з даними джерел, Шмигаль є одним з кандидатів на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.

Більше про кадрові зміни в уряді та їх причини - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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