Кто войдет в правительство Свириденко: новый премьер внесла список в Раду
В парламент поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Согласно обнародованному документу, Свириденко вносит представление о назначении:
- Федорова Михаила Альбертовича на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;
- Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины;
- Качки Тараса Андреевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Бедного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Галущенко Германа Валерьевича на должность министра юстиции Украины;
- Гринчук Светланы Васильевны на должность министра энергетики Украины;
- Калмыковой Натальи Фернандивны на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Клименко Игоря Владимировича на должность министра внутренних дел Украины;
- Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
- Соболева Алексея Дмитриевича на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.
Фото: представление о назначении министров (t.me/yzheleznyak)
Смена правительства
Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 года. Вчера же, Верховная Рада поддержала его отставку и уже сегодня Кабинет министров возглавила Свириденко.
Согласно данным источников, Шмыгаль является одним из кандидатов на должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.
Больше о кадровых изменениях в правительстве и их причинах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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