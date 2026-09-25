Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку: повний список

Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. У 2026 році така пільга передбачена для учасників бойових дій. При цьому вона поширюється не лише на самого пільговика, а й на окремих членів його сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

Право на 75% знижку на житлово-комунальні послуги мають громадяни зі статусом учасника бойових дій.

Знижка охоплює:

плату за користування житлом у межах встановлених норм;

газ;

електроенергію;

водопостачання та водовідведення;

послуги з вивезення побутових відходів;

скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання.

Також учасники бойових дій можуть отримати 75% знижку на вартість пічного побутового палива, зокрема рідкого, якщо проживають у будинку без іншого виду опалення.

Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім'ї, які проживають разом із ним.

Йдеться, зокрема, про:

чоловіка або дружину;

дітей до 18 років;

неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи;

непрацездатних батьків;

особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика.

Знижка надається в межах таких норм: 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та має право на пільгу, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

"Для сімей ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, які складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення норма становить 42 кв. метри опалювальної площі на одну особу, яка має право на знижку, та додатково 21 кв. метр на сім’ю", - пояснили в ПФУ.