Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку: полный список
Некоторые украинцы имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предусмотрена для участников боевых действий и отдельных членов их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Право на скидку в размере 75% на жилищно-коммунальные услуги имеют граждане со статусом участника боевых действий.
Скидка распространяется на:
- оплату за пользование жильем в пределах установленных норм;
- газ;
- электроэнергию;
- водоснабжение и водоотведение;
- услуги по вывозу бытовых отходов;
- сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления.
Также участники боевых действий могут получить скидку в размере 75% на стоимость печного бытового топлива, в частности жидкого, если проживают в доме без другого вида отопления.
Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.
Речь идет, в частности, о:
- муже или жене;
- детях младше 18 лет;
- не состоящих в браке совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособных родителях;
- лице, находящемся под опекой или попечительством льготника.
Скидка предоставляется в пределах следующих норм: 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.
"Для семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 кв. метр на семью", - заявили в ПФУ.
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