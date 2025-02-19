Кто в Украине скупает наличную валюту: разъяснение НБУ

Рекордный спрос на иностранную наличную валюту в Украине формирует не только население. Доллары и евро покупают также представители малого бизнеса и волонтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины (НБУ ).

Как отмечали в НБУ, частично спрос генерируется волонтерами, которые закупают за рубежом необходимые для фронта товары. Спрос на наличную валюту также генерируют мелкие с/х предприятия, малый бизнес и т.п.

"Конечно, доля этого спроса приходится на население. Однако в условиях войны желание людей диверсифицировать свои финансовые риски вполне понятно", - заявили в центробанке.

В пресс-службе заявили, что меры НБУ позволяют ограничить потенциальный спрос на валюту: сейчас в срочных гривневых депозитах и ОВГЗ хранятся более 310 млрд гривен.

"Зато, если бы произошла потеря доверия к гривне, то с большой вероятностью эти средства оказались бы на валютном рынке вслед за деньгами с текущих счетов", - пояснили в НБУ.

Политика НБУ и в дальнейшем направляется на то, чтобы интерес к гривневым активам сохранялся. Его дополнительно поддержит повышение учетной ставки в декабре и январе в целом на 1,5 п. п. до 14,5% годовых, "ведь это стимулирует банки повысить ставки по гривневым депозитам".

Спрос на валюту

Напомним, за 2024 год банки ввезли в Украину валюты на 15,9 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,7 млрд, наличных евро - на 4,2 млрд долларов.

По данным НБУ, за 2024 год рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что намного больше всех гривневых активов (2,6 трлн гривен).

За 2024 год украинцы купили в банках наличной валюты на 12,2 млрд долларов. Спрос на валюту оставался высоким и в январе 2025 года, когда граждане купили 1,480 млрд долларов - рекордный объем за 12 лет.