Хто в Україні найбільше не довіряє ТЦК: дані соціологів

За його словами, найвищий рівень недовіри до представників ТЦК зафіксовано серед мешканців західних і прикордонних регіонів, молодого покоління та чоловіків.

Соціолог повідомив, що в грудні 2024 року було проведено п'яту хвилю дослідження, яке називається "Образ ветеранів в українському суспільстві". Воно проводиться з ініціативи Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів.

"Цього разу ми вирішили не ставити пряме питання довіри до ЗСУ. Ми побачили, що мобілізація в суспільстві сприймається неоднозначно. І є дуже різкі відмінності між ставленням суспільства до військових на передовій, до тих, хто в тилу, і хто служить у ТЦК", - сказав він.

Він зазначив, що рівень довіри до військових у суспільстві залишається найвищим. Зокрема, 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% - ветеранам нинішньої війни, 88% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років. 94% довіряють тим, хто служить на передовій, 76% - тим, хто служить у тилу (крім ТЦК).