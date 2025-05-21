Хто в Україні може платити за комуналку менше: повний список пільг та як їх отримати

В Україні понад 1,5 мільйона громадян користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Це право надається законом для низки соціально вразливих категорій населення.
РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України розповідає, хто має право на пільги, які саме послуги вони покривають та як їх оформити.
Пільга - це визначена законом перевага, що дозволяє певним категоріям громадян оплачувати житлово-комунальні послуги частково або з повним звільненням від сплати. Вони можуть надаватися незалежно від доходу або з урахуванням сукупного доходу родини.
Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька осіб із правом на пільгу, розрахунок здійснюється на одну з них - ту, що має найвищий відсоток знижки.
Пільги можуть застосовуватись до таких послуг:
Право на пільги в Україні мають кілька категорій громадян.
Захисники України та їхні родини:
Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи:
Особи з особливими заслугами:
Ветерани силових структур:
Багатодітні родини та прийомні сім’ї:
Пенсіонери в сільській місцевості:
Подати документи можна одним із зручних способів:
Перед цим потрібно подати заяву на внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.
Якщо ваш дохід перевищує дозволений рівень для пільг, ви можете звернутися по житлову субсидію. Це ще одна форма державної допомоги, яка компенсує частину витрат на ЖКП для малозабезпечених сімей.
Детальніше про субсидії можна дізнатися у вашому територіальному управлінні соцзахисту.
Зазначимо, пільги не замінюють субсидію і не є взаємовиключними. Якщо не маєте права на пільгу - дізнайтесь про умови отримання субсидії.
Раніше РБК-Україна писало, що під час воєнного стану в Україні автоматично продовжено дію низки соціальних пільг і документів для осіб з інвалідністю - без потреби проходити повторний медогляд. Зокрема, продовжуються терміни інвалідності, виплат, програм реабілітації та інших послуг. Ці норми діють до завершення воєнного стану та ще 6 місяців після. Якщо потрібно, статус можна підтвердити через органи соцзахисту.
Також ми розповідали, що ОСББ не може автоматично штрафувати боржників - це можливо лише за умови, що штрафи або пеня передбачені в статуті об’єднання. У разі несплати внесків ОСББ має право звернутися до суду для стягнення боргу. Закон дозволяє ОСББ контролювати своєчасність оплат мешканців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.