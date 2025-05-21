Хто в Україні може платити за комуналку менше: повний список пільг та як їх отримати

Пільга - це визначена законом перевага, що дозволяє певним категоріям громадян оплачувати житлово-комунальні послуги частково або з повним звільненням від сплати. Вони можуть надаватися незалежно від доходу або з урахуванням сукупного доходу родини.

Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька осіб із правом на пільгу, розрахунок здійснюється на одну з них - ту, що має найвищий відсоток знижки.

Які послуги покриваються пільгами

Пільги можуть застосовуватись до таких послуг:

користування житлом (включно з квартирною платою та обслуговуванням будинку);

управління багатоквартирним будинком;

централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення;

опалення (централізоване, газове або електричне);

електропостачання;

природний газ (включно з розподілом і транспортуванням);

вивезення побутових відходів;

закупівля твердого палива та скрапленого газу (для тих, хто не має центрального опалення).

Хто має право на пільги

Право на пільги в Україні мають кілька категорій громадян.

Захисники України та їхні родини:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

члени родин загиблих (померлих) військовослужбовців, добровольців, полонених, зниклих безвісти;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи:

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

члени родин померлих ліквідаторів;

сім’ї з дітьми з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобилем;

діти, які постраждали внаслідок катастрофи.

Особи з особливими заслугами:

учасники війни, особи з трудовими заслугами, реабілітовані громадяни, жертви нацистських переслідувань;

вдови, вдівці, батьки померлих осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Ветерани силових структур:

військові пенсіонери, ветерани поліції, служби цивільного захисту, податкової, судової охорони тощо;

родини загиблих працівників цих структур;

особи з інвалідністю, отриманою під час служби.

Багатодітні родини та прийомні сім’ї:

якщо в родині троє або більше дітей і вони проживають разом понад рік;

дитячі будинки сімейного типу.

Пенсіонери в сільській місцевості:

колишні працівники освіти, медицини, бібліотек, сфери культури, захисту рослин, які мешкають у селі або селищі міського типу.

Як оформити пільгу

Подати документи можна одним із зручних способів:

особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати документи поштою до органів ПФУ;

через мобільний додаток Пенсійного фонду України;

через портал електронних послуг ПФУ.

Перед цим потрібно подати заяву на внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Що робити, якщо не підходите за доходом

Якщо ваш дохід перевищує дозволений рівень для пільг, ви можете звернутися по житлову субсидію. Це ще одна форма державної допомоги, яка компенсує частину витрат на ЖКП для малозабезпечених сімей.

Детальніше про субсидії можна дізнатися у вашому територіальному управлінні соцзахисту.

Зазначимо, пільги не замінюють субсидію і не є взаємовиключними. Якщо не маєте права на пільгу - дізнайтесь про умови отримання субсидії.