Кто в Украине может платить за коммуналку меньше: полный список льгот и как их получить

Льгота - это определенное законом преимущество, позволяющее определенным категориям граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги частично или с полным освобождением от уплаты. Они могут предоставляться независимо от дохода или с учетом совокупного дохода семьи.

Если в одном домохозяйстве проживает несколько человек с правом на льготу, расчет осуществляется на одного из них - того, который имеет самый высокий процент скидки.

Какие услуги покрываются льготами

Льготы могут применяться к таким услугам:

пользование жильем (включая квартирную плату и обслуживание дома);

управление многоквартирным домом;

централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотвод;

отопление (централизованное, газовое или электрическое);

электроснабжение;

природный газ (включая распределение и транспортировку);

вывоз бытовых отходов;

закупка твердого топлива и сжиженного газа (для тех, кто не имеет центрального отопления).

Кто имеет право на льготы

Право на льготы в Украине имеют несколько категорий граждан.

Защитники Украины и их семьи:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

члены семей погибших (умерших) военнослужащих, добровольцев, пленных, пропавших без вести;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы:

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

члены семей умерших ликвидаторов;

семьи с детьми с инвалидностью, связанной с Чернобылем;

дети, пострадавшие вследствие катастрофы.

Лица с особыми заслугами:

участники войны, лица с трудовыми заслугами, реабилитированные граждане, жертвы нацистских преследований;

вдовы, вдовцы, родители умерших лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Ветераны силовых структур:

военные пенсионеры, ветераны полиции, службы гражданской защиты, налоговой, судебной охраны и др;

семьи погибших работников этих структур;

лица с инвалидностью, полученной во время службы.

Многодетные семьи и приемные семьи:

если в семье трое или более детей и они проживают вместе более года;

детские дома семейного типа.

Пенсионеры в сельской местности:

бывшие работники образования, медицины, библиотек, сферы культуры, защиты растений, проживающие в селе или поселке городского типа.

Как оформить льготу

Подать документы можно одним из удобных способов:

лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить документы по почте в органы ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

через портал электронных услуг ПФУ.

Перед этим нужно подать заявление на внесение в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Что делать, если не подходите по доходу

Если ваш доход превышает разрешенный уровень для льгот, вы можете обратиться за жилищной субсидией. Это еще одна форма государственной помощи, которая компенсирует часть расходов на ЖКУ для малообеспеченных семей.

Подробнее о субсидиях можно узнать в вашем территориальном управлении соцзащиты.

Отметим, льготы не заменяют субсидию и не являются взаимоисключающими. Если не имеете права на льготу - узнайте об условиях получения субсидии.