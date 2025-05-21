Кто в Украине может платить за коммуналку меньше: полный список льгот и как их получить

В Украине более 1,5 миллиона граждан пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это право предоставляется законом для ряда социально уязвимых категорий населения.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины рассказывает, кто имеет право на льготы, какие именно услуги они покрывают и как их оформить.
Льгота - это определенное законом преимущество, позволяющее определенным категориям граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги частично или с полным освобождением от уплаты. Они могут предоставляться независимо от дохода или с учетом совокупного дохода семьи.
Если в одном домохозяйстве проживает несколько человек с правом на льготу, расчет осуществляется на одного из них - того, который имеет самый высокий процент скидки.
Льготы могут применяться к таким услугам:
Право на льготы в Украине имеют несколько категорий граждан.
Защитники Украины и их семьи:
Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы:
Лица с особыми заслугами:
Ветераны силовых структур:
Многодетные семьи и приемные семьи:
Пенсионеры в сельской местности:
Подать документы можно одним из удобных способов:
Перед этим нужно подать заявление на внесение в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Если ваш доход превышает разрешенный уровень для льгот, вы можете обратиться за жилищной субсидией. Это еще одна форма государственной помощи, которая компенсирует часть расходов на ЖКУ для малообеспеченных семей.
Подробнее о субсидиях можно узнать в вашем территориальном управлении соцзащиты.
Отметим, льготы не заменяют субсидию и не являются взаимоисключающими. Если не имеете права на льготу - узнайте об условиях получения субсидии.
Ранее РБК-Украина писало, что во время военного положения в Украине автоматически продлено действие ряда социальных льгот и документов для лиц с инвалидностью - без необходимости проходить повторный медосмотр. В частности, продлеваются сроки инвалидности, выплат, программ реабилитации и других услуг. Эти нормы действуют до завершения военного положения и еще 6 месяцев после. Если нужно, статус можно подтвердить через органы соцзащиты.
Также мы рассказывали, что ОСМД не может автоматически штрафовать должников - это возможно только при условии, что штрафы или пеня предусмотрены в уставе объединения. В случае неуплаты взносов ОСМД имеет право обратиться в суд для взыскания долга. Закон позволяет ОСМД контролировать своевременность оплат жильцов.
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