Хто такий Віктор Микита, який може поповнити Офіс президента

Що відомо про призначення Микити в Офіс президента

Цього тижня у державних органах влади відбулися кадрові ротації, в ході яких було оновлено половину складу Кабінету міністрів. Низку посад в уряді отримали заступники керівника Офісу президента, зокрема, Олексій Кулеба, який відповідав там за регіональну політику.

Водночас посаду Кулеби в Офісі президента може обійняти поки ще керівник Закарпатської ОВА. Сьогодні звільнення Микити з ОВА було погоджено Кабміном, тепер рішення має затвердити президент своїм указом.

Від полковника СБУ до голови Закарпатської області. Хто такий Віктор Микита

Віктор Микита народився 1979 року в Хустському районі Закарпатської області - село Ільниця.

Перша освіта – технічна (Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю "Технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст).

Вищу освіту за фахом юриста здобув у Національній академії внутрішніх справ України.

До 23 років працював на низці підприємств. Серед місць роботи була "Укрпошта", а також посада юриста у приватній компанії.

Після здобуття вищої освіти з 2003-го Віктор Микита почав кар'єру в правоохоронних органах на різних посадах. Був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Згодом став співробітником Центрального управління СБУ. Має звання полковника.

2013 - 2014 - служив у Донецьку;

2015 - 2018 - керівник спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю;

2018 - 2021 - керівник спецпідрозділу СБУ Запорізької області по боротьбі з організованою злочинністю;

2021 - перший заступник начальника Головного управління СБУ.

У 2021 році очолив Закарпатську обласну державну адміністрацію. На той момент Микита ще був чинним співробітником Служби безпеки України. Перед призначенням пройшов співбесіду в Кабміні.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський підписав указ про створення обласних військових адміністрацій (ОВА). Віктор Микита продовжив працювати очільником вже Закарпатської ОВА.

У липні 2022 року був обраний керівником обласного осередку партії “Слуга народу” після дострокового припинення повноважень Миколи Тищенка через скандал.

У березні 2023 року Віктор Микита став головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація сайту Закарпатської ОВА, Wikipedia, дані порталу "Чесно".