Кто такой Виктор Микита, который может пополнить Офис президента

Виктор Микита после увольнения из Закарпатской ОВА может перейти работать в Офис президента Украины. Он, вероятно, сменит там Алексея Кулебу, которого назначили главой Минвосстановления.
РБК-Украина собрало факты по биографии и карьере Виктора Никиты в материале ниже.
На этой неделе в государственных органах власти состоялись кадровые ротации, в ходе которых была обновлена половина состава Кабинета министров. Ряд должностей в правительстве получили заместители руководителя Офиса президента, в частности, Алексей Кулеба, отвечавший там за региональную политику.
В то же время, должность Кулебы в Офисе президента может занять пока еще руководитель Закарпатской ОВА. Сегодня увольнение Микиты из ОВА было согласовано Кабмином, теперь решение должен утвердить президент своим указом.
Виктор Микита родился в 1979 году в Хустском районе Закарпатской области - село Ильница.
Первое образование - техническое (Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "Технология, экономика и планирование деревообработки", технолог-экономист).
Высшее образование по юридической специальности получил в Национальной академии внутренних дел Украины.
До 23 лет работал на ряде предприятий. Среди мест работы была "Укрпошта", а также должность юриста в частной компании.
После получения высшего образования с 2003-го Виктор Микита начал карьеру в правоохранительных органах на разных должностях.
Был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. Впоследствии стал сотрудником Центрального управления СБУ. Имеет звание полковника.
В 2021 году возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию. На то время Микита еще был действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Перед назначением прошел собеседование в Кабмине.
С началом полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский подписал указ о создании областных военных администраций (ОВА). Виктор Микита продолжил работать руководителем уже Закарпатской ОВА.
В июле 2022 года был избран руководителем областной ячейки партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Николая Тищенко из-за скандала.
В марте 2023 года Виктор Микита стал главой Палаты регионов Конгресса региональных властей при президенте Украины.
При подготовке материала использовались: информация сайта Закарпатской ОВА, Wikipedia, данные портала "Честно".
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