Хто такий Олексій Кулеба та яку посаду він може обійняти в Кабміні

Новий міністр та віцепрем'єр? Яку посаду може здобути Олексій Кулеба

Цього тижня в уряді очікуються нові призначення. Одне з вакантних місць у Кабміні з'явилося після звільнення на початку травня Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Ще в травні цього року повідомлялося, що саме міністерство, яке очолював Кубраков, можуть поділити на два окремі: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Проте, за даними джерел РБК-Україна, після багатомісячних дебатів саме Мінвідновлення поки що вирішили все-таки не розділяти на два і призначити туди керівником Олексія Кулебу. При цьому його посада звучатиме так: віце-прем'єр із відновлення - міністр розвитку громад та територій.

Як відомо виданню, протягом наступних двох місяців від його міністерства мають юридично відокремити Мінінфраструктури - так депутатам від СН пояснили на засіданні фракції. Але хто може стати головою останнього - поки що невідомо. При цьому деякі співрозмовники РБК-Україна взагалі сумніваються, що цей поділ станеться в найближчому майбутньому.

Хоча ще в червні співрозмовники РБК-Україна називали фаворитом на посаду голови Міністерства інфраструктури керіавника правління "Нафтогазу України" Олексія Чернишова. При цьому вчора нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі написав, що призначення Чернишова міністром не розглядається.

Біографія та кар'єра Кулеби

Олексій Володимирович Кулеба народився 1983 року в Києві.

Магістр міжнародної економіки, здобув освіту в Київському національному економічному університеті. Також навчався в аспірантурі Національної академії державного управління, кандидат наук у сфері державного управління.

У 2005-му працював менеджером комунального підприємства "Київ-медіа" Київської облради.

Був помічником народного депутата Михайла Гладія (БЮТ) у 2006 році.

Вів викладацьку діяльність. Працював старшим викладачем кафедри організації самоврядування в "Міжрегіональній Академії управління персоналом" (2010-2011), старшим викладачем кафедри політології в Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова (2015-2016).

Олексій Кулеба займався бізнесом: генеральний директор ТОВ "Хонін та партнери" у 2008-2010; директор ТОВ "Аспер Естейт" у 2018-2019.

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року був радником гендиректора київського комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.

З 8 лютого по 15 березня 2022 року був керівником Київської обласної адміністрації. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну на цю посаду призначили генерала Олександра Павлюка, а Кулеба став керівником групи його радників.

У травні 2022 року знову очолив адміністрацію Київської області.

У січні 2023 Олексія Кулебу призначили заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака замість Кирила Тимошенка, який пішов у відставку.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані з офіційного порталу КМДА, "Чесно", Вікіпедія.