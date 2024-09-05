Кто такой Алексей Кулеба и какую должность он может занять в Кабмине

Новый министр и вице-премьер? Какую должность может получить Алексей Кулеба

На этой неделе в правительстве ожидаются новые назначения. Одно из вакантных мест в Кабмине появилось после увольнения в начале мая Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Еще в мае этого года сообщалось, что само министерство, возглавляемое ранее Кубраковым, могут разделить на два отдельных: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Однако, по данным источников РБК-Украина, после многомесячных дебатов именно Минвосстановления пока решили все-таки не разделять на два и назначить туда руководителем Алексея Кулебу. При этом его должность будет звучать так: вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий.

Как известно, в течение следующих двух месяцев от его министерства должны юридически отделить Мининфраструктуры - так депутатам от СН объяснили на заседании фракции. Но кто может стать главой последнего - пока неизвестно. При этом некоторые собеседники РБК-Украина вообще сомневаются, что это разделение произойдет в обозримом будущем.

Хотя еще в июне собеседники РБК-Украина называли фаворитом на должность главы Министерства инфраструктуры руководителя правления "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева. При этом вчера нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале написал, что назначение Чернышева министром не рассматривается.

Биография и карьера Кулебы

Алексей Владимирович Кулеба родился в 1983 году в Киеве.

Магистр международной экономики, получил образование в Киевском национальном экономическом университете. Также учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления, кандидат наук в сфере государственного управления.

В 2005-м работал менеджером коммунального предприятия "Киев-медиа" Киевского облсовета.

Был помощником народного депутата Михаила Гладия (БЮТ) в 2006.

Вел преподавательскую деятельность. Работал старшим преподавателем кафедры организации самоуправления в "Межрегиональной Академии управления персоналом" (2010-2011), старшим преподавателем кафедры политологии в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова (2015-2016).

Алексей Кулеба занимался бизнесом: генеральный директор ООО "Хонин и партнеры" в 2008-2010; директор ООО "Аспер Естейт" в 2018-2019.

С октября 2016 года по август 2017 года был советником гендиректора киевского коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства КГГА, с 2021 года был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

С 8 февраля по 15 марта 2022 был руководителем Киевской областной администрации. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину на эту должность назначили генерала Александра Павлюка, а Кулеба стал руководителем группы его советников.

В мае 2022 снова возглавил администрацию Киевской области.

В январе 2023 Алексея Кулебу назначили заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко.

При подготовке материала использовались: данные с официального портала КГГА, "Чесно", Википедия.