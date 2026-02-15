ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине

Воскресенье 15 февраля 2026 08:36
UA EN RU
Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине Какие профессии в Украине являются самыми редкими (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Госслужба занятости обнародовала список редких профессий, которые существуют в классификаторе, но почти не встречаются в объявлениях. В перечне как творческие специальности, так и узкопрофильные рабочие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Читайте также: Вакансия мечты: как пожить бесплатно на живописном острове среди тысяч птиц

Главное:

  • Творчество и дисциплина: Артист-тамбурмажор руководит оркестром, а раклист создает шедевры на ткани и фарфоре.
  • Сложное производство: Гнутари создают изящную мебель через "варку" дерева, а ланолинники готовят основу для ваших кремов.
  • Редкие кадры: Большинство этих специалистов принадлежат к узким группам "квалифицированных рабочих", где опыт передается годами.

Кто эти люди и чем они занимаются

Артист-тамбурмажор. Это музыкант (чаще всего барабанщик), который стоит во главе военного оркестра. Его главное оружие - декоративный жезл, которым он задает темп и направление движения всей колонне во время марша.

Можливо, це текст «ПРОФЕСЮОНАЛИ в ГАЛУЗИ МУзики АРТИСТ- тАМБУРМАЖОР KR «СОПЕЛКАР» Алла Горська opc Ця професия передбачае музиканта. Найчастише такий специал.ст бувае y в.йськових музичних колективах. Тамбурмажор першим стоΪть на ЧОί колоНИ оркестрового маршу Ta ру музикантами за допомогою специального декоративного жезла. Найчастише це барабанщик.» в стилі попартАртист-тамбурмажор буквально возглавляет военный оркестр (инфографика ГСЗ)

Гнутарь по дереву. Настоящий "алхимик" мебельного дела. Он распаривает древесину горячей водой или паром, пока она не станет эластичной, а затем выгибает ее на специальных станках для создания изогнутых ножек или спинок стульев.

Можливо, це зображення (текст «ΚΒАЛИФИКОВАНИ РОБТНИКИ 3 НСТРУМЕНТОМ ГНУТАР "<ПРАВКАПИЛОК» <ПРАВКА ПИЛОК> Олександр Богомазов Це працивник, який виготовляе складни дерев ян. детали для мебл.в чи прикраси, як частини '. Taki майстри застосовують використовують гίдротермичну обробку, тобто високу температуру, пару чи гарячу воду для пдвищення еластичност дерева та змини Иого кольору. Пίсля цього гр згинають детал на специальних верстатах.»)Гнутар работает с изделиями из дерева (инфографика ГСЗ)

Кубивник. Хотя название звучит загадочно, это незаменимый помощник на больших кухнях. Он отвечает за кипячение воды в огромных объемах, мытье посуды и общий порядок, работая бок о бок с поварами.

На зображенні може бути: текст «ПИДСОБНИ РОБТНИКИ ΤΑ пРИБИРАЛЬнИки в КОНТорАх, готелях ΤΑ инших УСТАНОВАХ КуБВНИК <БИЛ "БИЛИВАЗИ> ВАЗИ> ИванМарчук IBOH Марчук Зазвичай це пίдсобний роб.тник, який працюе на KyxHi. в його обов'язки обов язКи найчастише най входять КИП'яТ.ня води, миття посуду Ta прибирання за кухарями. Ця робота в.дноситьСЯ До <<найпростиших "<най професий>>.»Кубовщик - это особый работник на кухне (инфографика ГСЗ)

Ланолинник. Работник косметологии. Он перерабатывает животный воск из овечьей шерсти. Полученный ланолин становится основой для самых дорогих мазей, кремов и фармацевтических препаратов.

На зображенні може бути: текст «РОБТНИКИ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГЧНОГО УСТАТКУВАННя ЛАНОЛИННИК «<ЖИНКА «ЖΙНКАЗАТУАЛЕТОМ» ЗА ТУАЛЕТОМ" Анрйде Анр.дЕТулуз-Потрек де Тулуз-Лотрек Це специалйст, який займаеться переробкою ланолину, тобто тваринного воску, яКий отримують при очищенни жиру 3 овечой вовни. Taki робитники працюють на олίежирових ОЛИЕЖ чи фармацевтичних пίдприемствах готують матер.али, ЯК NOTiM застосовуються при виробницв. кем.в, мазей та косметичних засоб..в.»Ланолинщик перерабатывает животный воск в основу для мазей (инфографика ГСЗ)

Раклист. Мастер узоров. Этот человек управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани или пленки. Отдельный вид раклистов работает с фарфором, нанося филигранные контуры на посуду.

На зображенні може бути: текст «ΚΒАЛΙФΙΚОВАНΙ РОБТНИКИ 3 НСТРУМЕНТОМ РАКЛИСТ 風品 ДИЗАЙН КОСТЮМВ до «ТАНЕЦь сеМи ПОКРИВАЛ" Олександра Екстер Це працивник текстильного чи мануфактурного виробництва. BiH керуе машинами, як наносять кольорови малюнки на тканини, трикотаж або ПЛίВКОВй матер.али. два види .в:у виробництв. текстилю та при створенн. фарфорових та фаянсових вироб.в.»Раклист отвечает за создание рисунков на ткани или пленке (инфографика ГСЗ)

Смежные профессии: от бондарей до инкрустаторов

Служба занятости напоминает, что рядом с этими экзотическими названиями в классификаторе стоят не менее интересные профессии: бондари (делают бочки), ангобировщики (наносят глину на изделия) и капиллярщики, которые добывают целебные вещества из растений.

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировано 9267 профессий, среди них есть немало таких, о которых многие даже не слышали. В их перечень, в частности, входят аэрозольщик, багермейстер и выставочник.

Также к редким относятся бататник, реолог, териолог, фабрикатор и целитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Работа в Украине
Новости
Европа без США не сдержит Россию: в НАТО назвали масштабы зависимости
Европа без США не сдержит Россию: в НАТО назвали масштабы зависимости
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы