Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине

Госслужба занятости обнародовала список редких профессий, которые существуют в классификаторе, но почти не встречаются в объявлениях. В перечне как творческие специальности, так и узкопрофильные рабочие.

Кто эти люди и чем они занимаются

Артист-тамбурмажор. Это музыкант (чаще всего барабанщик), который стоит во главе военного оркестра. Его главное оружие - декоративный жезл, которым он задает темп и направление движения всей колонне во время марша.

Гнутарь по дереву. Настоящий "алхимик" мебельного дела. Он распаривает древесину горячей водой или паром, пока она не станет эластичной, а затем выгибает ее на специальных станках для создания изогнутых ножек или спинок стульев.

Кубивник. Хотя название звучит загадочно, это незаменимый помощник на больших кухнях. Он отвечает за кипячение воды в огромных объемах, мытье посуды и общий порядок, работая бок о бок с поварами.

Ланолинник. Работник косметологии. Он перерабатывает животный воск из овечьей шерсти. Полученный ланолин становится основой для самых дорогих мазей, кремов и фармацевтических препаратов.

Раклист. Мастер узоров. Этот человек управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани или пленки. Отдельный вид раклистов работает с фарфором, нанося филигранные контуры на посуду.

Смежные профессии: от бондарей до инкрустаторов

Служба занятости напоминает, что рядом с этими экзотическими названиями в классификаторе стоят не менее интересные профессии: бондари (делают бочки), ангобировщики (наносят глину на изделия) и капиллярщики, которые добывают целебные вещества из растений.