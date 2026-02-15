Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине
Госслужба занятости обнародовала список редких профессий, которые существуют в классификаторе, но почти не встречаются в объявлениях. В перечне как творческие специальности, так и узкопрофильные рабочие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.
Главное:
- Творчество и дисциплина: Артист-тамбурмажор руководит оркестром, а раклист создает шедевры на ткани и фарфоре.
- Сложное производство: Гнутари создают изящную мебель через "варку" дерева, а ланолинники готовят основу для ваших кремов.
- Редкие кадры: Большинство этих специалистов принадлежат к узким группам "квалифицированных рабочих", где опыт передается годами.
Кто эти люди и чем они занимаются
Артист-тамбурмажор. Это музыкант (чаще всего барабанщик), который стоит во главе военного оркестра. Его главное оружие - декоративный жезл, которым он задает темп и направление движения всей колонне во время марша.
Артист-тамбурмажор буквально возглавляет военный оркестр (инфографика ГСЗ)
Гнутарь по дереву. Настоящий "алхимик" мебельного дела. Он распаривает древесину горячей водой или паром, пока она не станет эластичной, а затем выгибает ее на специальных станках для создания изогнутых ножек или спинок стульев.
Гнутар работает с изделиями из дерева (инфографика ГСЗ)
Кубивник. Хотя название звучит загадочно, это незаменимый помощник на больших кухнях. Он отвечает за кипячение воды в огромных объемах, мытье посуды и общий порядок, работая бок о бок с поварами.
Кубовщик - это особый работник на кухне (инфографика ГСЗ)
Ланолинник. Работник косметологии. Он перерабатывает животный воск из овечьей шерсти. Полученный ланолин становится основой для самых дорогих мазей, кремов и фармацевтических препаратов.
Ланолинщик перерабатывает животный воск в основу для мазей (инфографика ГСЗ)
Раклист. Мастер узоров. Этот человек управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани или пленки. Отдельный вид раклистов работает с фарфором, нанося филигранные контуры на посуду.
Раклист отвечает за создание рисунков на ткани или пленке (инфографика ГСЗ)
Смежные профессии: от бондарей до инкрустаторов
Служба занятости напоминает, что рядом с этими экзотическими названиями в классификаторе стоят не менее интересные профессии: бондари (делают бочки), ангобировщики (наносят глину на изделия) и капиллярщики, которые добывают целебные вещества из растений.
Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировано 9267 профессий, среди них есть немало таких, о которых многие даже не слышали. В их перечень, в частности, входят аэрозольщик, багермейстер и выставочник.
Также к редким относятся бататник, реолог, териолог, фабрикатор и целитель.