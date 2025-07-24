Хто такі лицеміри й чому з ними краще не мати справ

Що таке лицемірство: чому це не просто подвійні стандарти

Лицемірство - це не просто нещирість. Це навмисна демонстрація певних моральних або етичних норм, у які людина насправді не вірить. Вони можуть засуджувати когось за щось, що самі постійно роблять.

"Людина може критикувати вас за запізнення, але сама систематично забиває "болт" на графік. Вони на людях - усміхнені, доброзичливі, поводяться як ваші близькі друзі. Але за вашою спиною - осуд, критика, маніпуляції та подвійні стандарти. Це і є лицемірство - невідповідність між тим, що людина декларує, і тим, як вона діє насправді", - пояснює експерт.

Він додав, що лицеміри - не просто неприємні персонажі, вони здатні отруювати простір, знецінювати щирість, викликати відчуття недовіри навіть до хороших людей. І найнебезпечніше - лицемірство часто маскується під доброзичливість.

"Це як гарна маска, за якою ховається холодний розрахунок, вигода або страх бути справжнім. Іноді лицемір - це не "злий ворог", а колега, родич, знайома мама однокласника чи навіть друг дитинства. І саме це робить ситуацію болючішою", - підкреслює Віталій Курсік.

Лицеміри зустрічаються нам у житті значно частіше, ніж ми можемо собі уявити. Просто в якийсь момент ти помічаєш, що твою відкритість використовують, намагаються маніпулювати, і говорять погані речі за твоєю спиною.

Чому лицеміри небезпечні

Вони маніпулюють довірою

Спочатку вони здаються милими й надійними, але згодом стає ясно, що усе це - лише маска.

Псують репутацію інших

Вони легко обговорюють вас за спиною, навіть якщо щойно підтримували вас словами.

Отруюють атмосферу

На роботі, у дружбі чи в сім'ї - лицемір завжди створює напругу, навіть якщо ніхто прямо не конфліктує.

Як розпізнати лицеміра

Слова не збігаються з діями. Обіцяє допомогу, але у потрібний момент зникає.

Обіцяє допомогу, але у потрібний момент зникає. Говорить різне різним людям. У вашій присутності підтримує одну позицію, але в іншій компанії - протилежну.

У вашій присутності підтримує одну позицію, але в іншій компанії - протилежну. Демонструє публічну доброчесність, якої насправді немає. Любить морально повчати інших, але не дотримується власних правил.

"Він часто говорить те, що хочуть почути інші, а не те, що думає. Легко підлаштовується під різні аудиторії - до неприродності. Пліткує, але ніколи прямо не висловлює думку. Уникає відповідальності, перекладаючи провину на інших. Його вчинки рідко збігаються зі словами", - додає експерт.

Що робити, якщо поруч лицемір

Не розкривайте особисте. Усе, що ви скажете, може бути використано проти вас.

Уникайте довірливих розмов. З таким типом людей краще залишатись на безпечній дистанції.

Спостерігайте, а не слухайте. Справжню суть показують не слова, а поведінка.

Не грайте за їхніми правилами. Обмежте контакти та дотримуйтеся психологічної дистанції.

Захищайте власні межі. Не дозволяйте себе використовувати або винити за чужу нещирість.

"Довіряйте своїм відчуттям. Якщо щось "не те" - найімовірніше, ви не помиляєтесь. І головне - не намагайтесь перевиховати. Це не ваша місія. Ваша - берегти себе і своє оточення від фальші", - радить коуч.

Чому важливо не миритися з лицемірством

Терпимість до лицемірів - це один зі шляхів до втрати віри у себе. Ви починаєте сумніватися у власній інтуїції, виправдовуєте чужу підлість, і зрештою втрачаєте себе. Лицемірство не можна змінити розмовами. Таку людину потрібно виключати з власного оточення.

"Чому з ними не по дорозі? Бо щирість у спілкуванні породжує довіру, а при її відсутності щирості - про довіру не може й бути мови. Без довіри немає глибини у стосунках, немає спокою, немає опори. Спілкування з лицемірними людьми виснажує, розчаровує і змушує тебе сумніватись у собі. Світ потребує більше щирості. Тому з лицемірами - не по дорозі. І крапка", - резюмує Віталій Курсік.