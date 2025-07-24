Кто такие лицемеры и почему с ними лучше не иметь дел

Что такое лицемерие: почему это не просто двойные стандарты

Лицемерие - это не просто неискренность. Это намеренная демонстрация определенных моральных или этических норм, в которые человек на самом деле не верит. Они могут осуждать кого-то за что-то, что сами постоянно делают.

"Человек может критиковать вас за опоздания, но сам систематически забивает "болт" на график. Они на людях - улыбчивые, доброжелательные, ведут себя как ваши близкие друзья. Но за вашей спиной - осуждение, критика, манипуляции и двойные стандарты. Это и есть лицемерие - несоответствие между тем, что человек декларирует, и тем, как он действует на самом деле", - объясняет эксперт.

Он добавил, что лицемеры - не просто неприятные персонажи, они способны отравлять пространство, обесценивать искренность, вызывать чувство недоверия даже к хорошим людям. И самое опасное - лицемерие часто маскируется под доброжелательность.

"Это как красивая маска, за которой скрывается холодный расчет, выгода или страх быть настоящим. Иногда лицемер - это не "злой враг", а коллега, родственник, знакомая мама одноклассника или даже друг детства. И именно это делает ситуацию более болезненной", - подчеркивает Виталий Курсик.

Лицемеры встречаются нам в жизни значительно чаще, чем мы можем себе представить. Просто в какой-то момент ты замечаешь, что твою открытость используют, пытаются манипулировать, и говорят плохие вещи за твоей спиной.

Почему лицемеры опасны

Они манипулируют доверием

Сначала они кажутся милыми и надежными, но со временем становится ясно, что все это - лишь маска.

Портят репутацию других

Они легко обсуждают вас за спиной, даже если только что поддерживали вас словами.

Отравляют атмосферу

На работе, в дружбе или в семье - лицемер всегда создаёт напряжение, даже если никто прямо не конфликтует.

Как распознать лицемера

Слова не совпадают с действиями. Обещает помощь, но в нужный момент исчезает.

Обещает помощь, но в нужный момент исчезает. Говорит разное разным людям. В вашем присутствии поддерживает одну позицию, но в другой компании - противоположную.

В вашем присутствии поддерживает одну позицию, но в другой компании - противоположную. Демонстрирует публичную добропорядочность, которой на самом деле нет. Любит морально поучать других, но не придерживается собственных правил.

"Он часто говорит то, что хотят услышать другие, а не то, что думает. Легко подстраивается под разные аудитории - до неестественности. Сплетничает, но никогда прямо не высказывает мнение. Избегает ответственности, перекладывая вину на других. Его поступки редко совпадают со словами", - добавляет эксперт.

Что делать, если рядом лицемер

Не раскрывайте личное. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Избегайте доверительных разговоров. С таким типом людей лучше оставаться на безопасной дистанции.

Наблюдайте, а не слушайте. Настоящую суть показывают не слова, а поведение.

Не играйте по их правилам. Ограничьте контакты и придерживайтесь психологической дистанции.

Защищайте собственные границы. Не позволяйте себя использовать или винить за чужую неискренность.

"Доверяйте своим ощущениям. Если что-то "не то" - скорее всего, вы не ошибаетесь. И главное - не пытайтесь перевоспитать. Это не ваша миссия. Ваша - беречь себя и свое окружение от фальши", - советует коуч.

Почему важно не мириться с лицемерием

Терпимость к лицемерам - это один из путей к потере веры в себя. Вы начинаете сомневаться в собственной интуиции, оправдываете чужую подлость, и в итоге теряете себя. Лицемерие нельзя изменить разговорами. Такого человека нужно исключать из собственного окружения.

"Почему с ними не по пути? Потому что искренность в общении порождает доверие, а при ее отсутствии искренности - о доверии не может быть и речи. Без доверия нет глубины в отношениях, нет покоя, нет опоры. Общение с лицемерными людьми истощает, разочаровывает и заставляет тебя сомневаться в себе. Мир нуждается в большей искренности. Поэтому с лицемерами - не по пути. И точка", - резюмирует Виталий Курсик.