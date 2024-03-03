Хто такі "дропи" та як не стати пособником шахраїв: пояснення кіберполіції

Залучаючи до своєї схеми, шахраї "підводять" людей під низку статей кримінального кодексу, що загрожує не лише штрафами, а й цілком реальними термінами ув’язнення.

Хто такі "дропи"

Це люди, які за винагороду надають шахраям доступ до своїх банківських карток і рахунків. Платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між рахунками, щоб увести жертву в оману й ускладнити роботу поліції.

"Кошти, які проходять через рахунок "дропа", можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема - торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки "дропів" часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей", - пише пресслужба.

Як шахраї шукають "дропів"

Зазвичай "дропів" шукають серед людей, які прагнуть легкого заробітку або перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Ігноруйте пропозиції роботи, якщо:

в описі вказано необхідність переказувати гроші між рахунками;

немає інших вимог до кандидата (освіта, робочі обов’язки і т.д.),

заманюють великими доходами при малих зусиллях, не передбачають особистого контакту з роботодавцем, а лише через онлайн-сервіси.

Що робити, якщо став "дропом"

Необхідно звернутись за допомогою до кіберполіції й залишити заяву на сайті будь-який час доби.

"А якщо ви вже встигли певний час попрацювати «грошовим мулом», рекомендуємо припинити співпрацю з таким "роботодавцем", звернутися до кіберполіції, а також до банку, рахунок в якому був мимоволі використаний для відмивання коштів", - пише пресслужба.