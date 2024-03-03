RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто такие "дропы" и как не стать пособником мошенников: объяснение киберполиции

Фото: киберполиция объяснила кто такие "дропы" (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мошенники придумывают различные схемы по отмыванию средств, которые были получены незаконным путем. Во многих случаях они привлекают так называемых "дропов", которым обещают "легкие деньги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Вовлекая в свою схему, мошенники "подводят" людей под ряд статей уголовного кодекса, что грозит не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.

Кто такие "дропы"

Это люди, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на различные суммы между счетами, чтобы ввести жертву в заблуждение и усложнить работу полиции. 

"Средства, которые проходят через счет "дропа", могут быть получены преступным путем, в частности - торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета "дропов" часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей", - пишет пресс-служба. 

Как мошенники ищут "дропов" 

Обычно "дропов" ищут среди людей, которые стремятся к легкому заработку или находятся в трудном финансовом положении. 

Игнорируйте предложения работы, если:

  • в описании указана необходимость переводить деньги между счетами;
  • нет других требований к кандидату (образование, рабочие обязанности и т.д.), 
  • заманивают большими доходами при малых усилиях, не предусматривают личного контакта с работодателем, а лишь через онлайн-сервисы.

Что делать, если стал "дропом"  

Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток. 

"А если вы уже успели некоторое время поработать "денежным илом", рекомендуем прекратить сотрудничество с таким "работодателем", обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств", - пишет пресс-служба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияКиберполиция