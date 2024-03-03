Кто такие "дропы" и как не стать пособником мошенников: объяснение киберполиции

Мошенники придумывают различные схемы по отмыванию средств, которые были получены незаконным путем. Во многих случаях они привлекают так называемых "дропов", которым обещают "легкие деньги".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Вовлекая в свою схему, мошенники "подводят" людей под ряд статей уголовного кодекса, что грозит не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.
Кто такие "дропы"
Это люди, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на различные суммы между счетами, чтобы ввести жертву в заблуждение и усложнить работу полиции.
"Средства, которые проходят через счет "дропа", могут быть получены преступным путем, в частности - торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета "дропов" часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей", - пишет пресс-служба.
Как мошенники ищут "дропов"
Обычно "дропов" ищут среди людей, которые стремятся к легкому заработку или находятся в трудном финансовом положении.
Игнорируйте предложения работы, если:
Что делать, если стал "дропом"
Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток.
"А если вы уже успели некоторое время поработать "денежным илом", рекомендуем прекратить сотрудничество с таким "работодателем", обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств", - пишет пресс-служба.
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