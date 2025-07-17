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Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у США

Четвер 17 липня 2025 16:29
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Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у США Фото: Ольга Стефанишина може отримати посаду посла у США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

Кандидатура Ольги Стефанішиної розглядається на посаду посла України в США. До перестановок у Кабміні вона була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції.

РБК-Україна розповідає, що відомо про Ольгу Стефанішину та її можливе призначення на дипломатичну службу.

Головне:

  • Хто така Ольга Стефанішина?
  • Який її кар'єрний шлях у політиці?
  • Що відомо про можливе призначення Стефанішиної послом у США?

Біографія Ольги Стефанішиної

Ольга Віталіївна Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 в Одесі.

У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з кваліфікацією юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови.

У 2016 році вона здобула диплом спеціаліста з "Фінансів і кредиту" в Одеському національному економічному університеті.

У шлюбі з юристом та держслужбовцем Михайлом Стефанішиним народила двох дітей – доньку Анастасію та сина Данила. Пара розлучилася у 2017 році.

Кар'єрний шлях

Професійний шлях Ольги Стефанішиної розпочався у сфері юриспруденції. З 2006 до 2007 року вона займалася приватною юридичною практикою.

Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у СШАФото: Ольга Стефанішина почала працювати в Мін'юсті з 2007 року (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово просувалася з посади керівниці відділу до директора департаменту європейської інтеграції.

У 2017 Ольга Стефанішина перейшла до Секретаріату Кабінету Міністрів, де обіймала посаду директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

З січня по червень 2020 року працювала радницею у юридичній фірмі "Ілляшев та партнери".

У 2019 році балотувалася до Верховної ради за списками партії "Українська стратегія Гройсмана" під №25, але до парламенту не пройшла.

4 червня 2020 український парламент проголосував за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У 2024 році, після звільнення Дениса Малюськи, Стефанішина стала також міністеркою юстиції, зберігши віцепрем'єрську посаду. Серед її ключових повноважень була координація інтеграції України до Євросоюзу та НАТО, а також переговори з партнерами – як європейськими, так і американськими.

У липні 2025 Стефанішина втратила посади в Кабміні у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Розслідування

Ім'я Ольги Стефанішиної фігурувало у кількох розслідуваннях. У 2019 році їй висунули підозру у межах так званої "справи Лукаш". Причиною стала її діяльність під час роботи в Міністерстві юстиції за міністерки Олени Лукаш. Стефанішину тоді звинувачували у розтраті державних коштів під час організації тендеру на дослідження українського законодавства. Судовий процес з цієї справи ще триває.

Нещодавно в медіа з'явилося кілька розслідувань, що стосуються оточення колишньої віцепрем'єрки та її майна. Зокрема, видання "Українська правда" повідомляло, що низка об’єктів, арештованих Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), були передані в управління людям, які пов’язані з колишнім чоловіком Стефанішиної.

У червні 2025 року журналісти Hromadske з’ясували, що мати Ольги Стефанішиної придбала квартиру в елітному ЖК у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну. Згодом журналісти повідомили, що сама посадовиця користується цією нерухомістю, хоча в її декларації вона не вказана.

У липні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила провадження за фактами розслідування "Української правди", в якому згадувалися люди з оточення Стефанішиної.

Водночас у САП підкреслили, що жодній особі на цей момент підозру не висунуто, триває досудове розслідування.

Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у СШАФото: Стефанішина пішла у відставку на тлі зміни уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Можливе призначення послом у США

16 липня 2025, після відставки уряду Шмигаля, Ольга Стефанішина втратила посади міністерки юстиції та віцепрем'єрки.

Однак уже сьогодні президент Володимир Зеленський призначив її спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. У цьому статусі Стефанішина має продовжити діалог із американською стороною, зокрема у сфері економіки та відбудови, повідомив глава держави.

За даними джерел РБК-Україна, саме Ольга Стефанішина зараз є найбільш імовірною кандидатурою на посаду посла України у США.

Раніше на цю роль розглядали міністра оборони Рустема Умєрова, але, за останньою інформацією, він зосередиться на переговорах у межах стамбульського формату.

Офіційне призначення посла потребує погодження з американською стороною та проходження всіх необхідних процедур.

Тим часом Стефанішина у соціальних мережах зазначила, що планує присвятити найближчі місяці родині, не коментуючи дипломатичні призначення.

Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у СШАСкриншот facebook.com/olga.kravets

Зміни в уряді

Цього тижня в Україні відбулися перестановки в Кабміні. Верховна рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Президент Володимир Зеленський запропонував очолити Кабмін Юлії Свириденко, яка впродовж останніх 4-х років обіймала посаду першої віцепрем'єрки – міністра економіки.

Верховна рада підтримала призначення Свириденко на посаду, а також проголосувала за новий склад Кабміну.

В оновленому уряді віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної став Тарас Качка (раніше – торговий представник України). Також окремо було призначено міністра юстиції – Германа Галущенка (раніше очолював Міністерство енергетики).

Повний список оновленого Кабміну під керівництвом Юлії Свириденко - в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: біографічні дані Ольги Стефанішиної на Урядовому порталі, публікації "Української правди", Hromadske, Facebook-сторінка Ольги Стефанішиної, допис САП у Telegram, інформація з Wikipedia.

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Кабінет Міністрів України Сполучені Штати Америки Ольга Стефанішина
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