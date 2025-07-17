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Кто такая Ольга Стефанишина, которая может стать послом в США

Четверг 17 июля 2025 16:29
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Кто такая Ольга Стефанишина, которая может стать послом в США Фото: Ольга Стефанишина может получить должность посла в США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Кандидатура Ольги Стефанишиной рассматривается на должность посла Украины в США. До перестановок в Кабмине она была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции.

РБК-Украина рассказывает, что известно об Ольге Стефанишиной и ее возможном назначении на дипломатическую службу.

Главное:

  • Кто такая Ольга Стефанишина?
  • Какой ее карьерный путь в политике?
  • Что известно о возможном назначении Стефанишиной послом в США?

Биография Ольги Стефанишиной

Ольга Витальевна Стефанишина родилась 29 октября 1985 в Одессе.

В 2008 году окончила факультет международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко с квалификацией юриста-международника и переводчика с английского языка.

В 2016 году она получила диплом специалиста по "Финансам и кредиту" в Одесском национальном экономическом университете.

В браке с юристом и госслужащим Михаилом Стефанишиным родила двоих детей – дочь Анастасию и сына Даниила. Пара развелась в 2017 году.

Карьерный путь

Профессиональный путь Ольги Стефанишиной начался в сфере юриспруденции. С 2006 по 2007 год она занималась частной юридической практикой.

Кто такая Ольга Стефанишина, которая может стать послом в СШАФото: Ольга Стефанишина начала работать в Минюсте с 2007 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2007 году она начала работу в Министерстве юстиции Украины, где постепенно продвигалась с должности руководителя отдела до директора департамента европейской интеграции.

В 2017 году Ольга Стефанишина перешла в Секретариат Кабинета Министров, где занимала должность директора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

С января по июнь 2020 работала советницей в юридической фирме "Ильяшев и партнеры".

В 2019 году баллотировалась в Верховную раду по спискам партии "Украинская стратегия Гройсмана" под №25, но в парламент не прошла.

4 июня 2020 украинский парламент проголосовал за назначение Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В 2024 году, после увольнения Дениса Малюски, Стефанишина стала также стала министром юстиции, сохранив вице-премьерскую должность. Среди ее ключевых полномочий была координация интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, а также переговоры с партнерами – как европейскими, так и американскими.

В июле 2025 Стефанишина потеряла должности в Кабмине в связи с отставкой премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Расследования

Имя Ольги Стефанишиной фигурировало в нескольких расследованиях. В 2019 году ей выдвинули подозрение в рамках так называемого "дела Лукаш". Причиной стала ее деятельность во время работы в Министерстве юстиции при министре Елене Лукаш. Стефанишину тогда обвиняли в растрате государственных средств во время организации тендера на исследование украинского законодательства. Судебный процесс по этому делу еще продолжается.

Недавно в медиа появилось несколько расследований, касающихся окружения бывшего вице-премьера и ее имущества. В частности, издание "Украинская правда" сообщало, что ряд объектов, арестованных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), были переданы в управление людям, связанным с бывшим мужем Стефанишиной.

В июне 2025 журналисты Hromadske выяснили, что мать Ольги Стефанишиной приобрела квартиру в элитном ЖК в Киеве почти в четыре раза дешевле рыночной цены. Впоследствии журналисты сообщили, что сама чиновница пользуется этой недвижимостью, хотя в ее декларации она не указана.

В июле Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла производство по фактам расследования "Украинской правды", в котором упоминались люди из окружения Стефанишиной.

В то же время в САП подчеркнули, что ни одному лицу на данный момент подозрение не выдвинуто, идет досудебное расследование.

Кто такая Ольга Стефанишина, которая может стать послом в СШАФото: Стефанишина ушла в отставку на фоне смены правительства (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возможное назначение послом в США

16 июля 2025, после отставки правительства Шмыгаля, Ольга Стефанишина потеряла должности министра юстиции и вице-премьера.

Однако уже сегодня президент Владимир Зеленский назначил ее специальной уполномоченной по развитию сотрудничества с США. В этом статусе Стефанишина должна продолжить диалог с американской стороной, в частности в сфере экономики и восстановления, сообщил глава государства.

По данным источников РБК-Украина, именно Ольга Стефанишина сейчас является наиболее вероятной кандидатурой на должность посла Украины в США.

Ранее эту роль рассматривали министра обороны Рустема Умерова, но, по последней информации, он сосредоточится на переговорах в рамках стамбульского формата.

Официальное назначение посла требует согласования с американской стороной и прохождения всех необходимых процедур.

В то же время Стефанишина в социальных сетях отметила, что планирует посвятить ближайшие месяцы семье, не комментируя дипломатические назначения.

Кто такая Ольга Стефанишина, которая может стать послом в СШАСкриншот facebook.com/olga.kravets

Изменения в правительстве

На этой неделе в Украине произошли перестановки в Кабмине. Верховная рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, автоматически в отставку ушло все правительство.

Президент Владимир Зеленский предложил возглавить Кабмин Юлии Свириденко, которая на протяжении последних 4-х лет занимала должность первого вице-премьера – министра экономики.

Верховная рада поддержала назначение Свириденко на должность, а также проголосовала за новый состав Кабмина.

В обновленном правительстве вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной стал Тарас Качка (ранее – торговый представитель Украины). Также отдельно был назначен министр юстиции – Герман Галущенко (ранее возглавлял Министерство энергетики).

Полный список обновленного Кабмина под руководством Юлии Свириденко – в материале РБК-Украина.

При подготовке использовались: биографические данные Ольги Стефанишиной на портале Кабмина, публикации "Украинской правды", Hromadske, Facebook-страница Ольги Стефанишиной, сообщение САП в Telegram, информация из Wikipedia.

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Кабинет Министров Украины Соединенные Штаты Америки Ольга Стефанишина
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