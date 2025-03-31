Хто така Марін Ле Пен та за що її судили

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Хто така Марін Ле Пен

Марін Ле Пен багато років є лідеркою партії "Національне об'єднання" (у минулому "Національний фронт") ультраправого спрямування. Тричі брала участь у виборах президента Франції, з них два рази програвала нинішньому лідеру країни Еммануелю Макрону в другому турі. Відома своєю проросійською позицією.

Марін Ле Пен народилася у Франції 1968 року. Її батько Жан-Марі Ле Пен – політик, учасник війни проти незалежності Алжиру, засновник партії "Національний фронт".

Здобула юридичну освіту та працювала адвокатом у Парижі, паралельно займалася політичною діяльністю. У 18 років Марін Ле Пен вступила до партії батька, а у 2003-му стала віцепрезиденткою політсили.

З 2004 до 2017 року була депутаткою Європейського парламенту. Крім того, після уходу батька у відставку у 2011-му Ле Пен очолила "Національний фронт" (у 2018 перейменована в "Національне об'єднання").

За Жан-Марі Ле Пена програма партії була зосереджена на питаннях впровадження антиміграційної політики, відновлення смертної кари, обмеження участі Франції у Євросоюзі. Його ж донька провела "ребрендинг", відмовившись від расистських та антисемітських поглядів, хоча "Національний фронт" залишився ультраправим.

Марін Ле Пен виступала за жорсткі обмеження для мігрантів, пропонувала скоротити соціальні виплати для іноземців та вимагала негайно висилати з країни за вчинення злочину.

Політик наголошувала на важливості "національного пріорітету" для французів перед іноземцями у всіх соціальних питаннях.

За свою політичну кар'єру Ле Пен тричі брала участь у виборах президента Франції. У 2012 посіла третє місце з 18 % голосів, уступивши Олланду та Саркозі. У 2017-му Марін Ле Пен програла Еммануелю Макрону у другому турі (33,9% проти 66,1%). За 5 років знов програла Макрону у другому турі голосування (41,46% проти 58,54%).

У 2022 році після парламентських виборів у Франції Ле Пен очолила фракцію "Національного об'єднання" у Національних зборах. Брала участь у парламентських виборах 2024 року, де її партія посіла 3 місце.

В чому звинуватили Ле Пен

Розслідування щодо Марін Ле Пен почалося ще у 2016 році. Прокуратура Парижа взялася з'ясувати, чи використовувало "Національне об'єднання" гроші, призначені для помічників парламентаріїв ЄС, для оплати праці співробітників, які працювали на партію.

За правилами, законодавцям Євросоюзу виділяються кошти на покриття витрат, включно з їхніми помічниками, але вони не призначені для використання їх на партійні витрати.

У 2022 році Європейське бюро з боротьби з шахрайством оприлюднило дані, що Марін Ле Пен привласнила приблизно 137 тис. євро з фондів ЄС на внутрішні потреби та особисті витрати під час свого перебування на посаді члена Європейського парламенту з 2004 по 2017 рік.

У вересні 2024 Ле Пен постала перед судом у Парижі за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту. За озвученою версією слідства, Марін Ле Пен, як депутатка Європарламенту, найняла фіктивних помічників. Ці люди отримували зарплату, хоча фактично працювали або на неї, або на її партію.

31 березня 2025 суд визнав винними Ле Пен та ще вісім депутатів Європарламенту у привласненні коштів у справі парламентських помічників "Національного об'єднання".

Дванадцять помічників, яких судили разом з депутатами Європарламенту, також були визнані винними. Загальний збиток у справі оцінили у 2,9 млн євро, оскільки "Європарламент платив за людей, які насправді працювали на ультраправу партію".

"Розслідування також показало, що це були не адміністративні помилки, а розкрадання в рамках системи, створеної для скорочення витрат партії", – зазначив суддя у справі Бенедикт де Пертуїс.

Який вирок суду

Французький суд заборонив Марін Ле Пен балотуватися на державні посади протягом наступних 5 років. Вердикт набрав чинності з моменту оголошення.

Це означає, що вона не зможе брати участь у президентських виборах у Франції 2027 року. При цьому, передвиборчі опитування прогнозують Ле Пен найвищі рейтинги.

Очільницю "Національного об'єднання" також засудили до 4-х років позбавлення волі, два з яких умовно. Ще два роки вона може провести з електронним браслетом, а не під вартою. Ле Пен також оштрафували на 100 тис. євро.

Марін Ле Пен залишила будівлю суду ще до винесення вироку. Як припускають західні ЗМІ, швидше за все, лідерка ультраправих буде оскаржувати вирок про позбавлення волі, тому зараз він не застосовуватиметься.

Зв'язки з Росією

Крім справи про нецільове використання коштів Ле Пен та її партію давно підозрюють у тісних зв'язках з російським урядом.

За інформацією французського парламентського звіту та розслідувань журналістів, у 2014 році її партія взяла позику в Чесько-російському банку на суму 9 мільйонів євро. Крім того, у звіті зазначено, що члени політсили "Національний фронт" регулярно відвідували Росію та окупований Крим, а також голосували проти резолюцій Європарламенту, які були невигідними Росії.

Парламентський звіт охарактеризував партію Марін Ле Пен як "передавальну станцію" для поширення російської дезінформації. За даними розслідування, ця діяльність включала підтримку російських політичних інтересів та участь у проєктах, спрямованих на створення загальноєвропейського руху ультраправих сил під впливом Росії.

У питаннях зовнішньої політики Марін Ле Пен вважається однією з найбільших прихильниць зміцнення міжнародних відносин Росії та Франції. Вона неодноразово заявляла про підтримку дій РФ в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.

У 2022 році засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".

Ле Пен висловлювала думку, що виграш Росії у війні буде катастрофою, але якщо Україна переможе, то це нібито буде означати "початок Третьої світової війни".

Більше про позицію Марін Ле Пен щодо України та її висловлювання про війну йдеться в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: публікації Le Figaro, The Guardian, BFMTV, Wikipedia.