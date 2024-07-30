UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хто та чому має платити військовий збір після підвищення податків: відповідь Мінфіну

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк

Збільшення ставки військового збору з зарплат українців (з 1,5% до 5%), а також його розповсюдження на юросіб (1% від обороту) та на окремі операції фізосіб (з 5 до 30%) є справедливим кроком під час війни для фінансування Сил оборони.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, наразі склалася ситуація, коли здебільшого державний сектор виплачує "білі" зарплати, з яких утримуються офіційні податки. Тоді як частина працюючих громадян не сплачує ПДФО, військовий збір та ЄСВ, надаючи перевагу оптимізації через мінімальну зарплату або через ФОПи.

"У нас з офіційно влаштованих 70% - це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором - правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", - переконаний чиновник.

У випадку з військовим збором, за словами Марченка, уряд прив'язується до доходів громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків. "Наша задача - забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки", - пояснив міністр.

Підвищення податків

Нагадаємо, Кабмін подав до Ради законопроект щодо підвищення податків на 140 млрд гривень за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деяких інших заходів.

Ставка військового збору із зарплати найманих працівників зросте з 1,5% до 5%. Юридичні особи - як платники податку на прибуток, так і "спрощенці" - також стануть платниками військового збору за ставкою 1% доходу від будь-якої діяльності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниПодатки