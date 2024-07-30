Хто та чому має платити військовий збір після підвищення податків: відповідь Мінфіну

Збільшення ставки військового збору з зарплат українців (з 1,5% до 5%), а також його розповсюдження на юросіб (1% від обороту) та на окремі операції фізосіб (з 5 до 30%) є справедливим кроком під час війни для фінансування Сил оборони.

За словами міністра, наразі склалася ситуація, коли здебільшого державний сектор виплачує "білі" зарплати, з яких утримуються офіційні податки. Тоді як частина працюючих громадян не сплачує ПДФО, військовий збір та ЄСВ, надаючи перевагу оптимізації через мінімальну зарплату або через ФОПи.

"У нас з офіційно влаштованих 70% - це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором - правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", - переконаний чиновник.

У випадку з військовим збором, за словами Марченка, уряд прив'язується до доходів громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків. "Наша задача - забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки", - пояснив міністр.

Підвищення податків

Нагадаємо, Кабмін подав до Ради законопроект щодо підвищення податків на 140 млрд гривень за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деяких інших заходів.

Ставка військового збору із зарплати найманих працівників зросте з 1,5% до 5%. Юридичні особи - як платники податку на прибуток, так і "спрощенці" - також стануть платниками військового збору за ставкою 1% доходу від будь-якої діяльності.