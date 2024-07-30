Кто и почему должен будет платить военный сбор после повышения налогов: ответ Минфина

Повышение ставки военного сбора по зарплатам украинцев (с 1,5% до 5%), а также его распространение на юрлиц (1% от оборота) и на отдельные операции физлиц (с 5 до 30%) является справедливым шагом во время войны для финансирования Сил обороны.

По словам министра, сейчас сложилась ситуация, когда в большинстве своем государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. В то время как часть работающих граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, предпочитая оптимизацию через минимальную зарплату или ФЛП.

"У нас из официально устроенных 70% - это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора незначительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором - правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", - убежден чиновник.

В случае с военным сбором, по словам Марченко, правительство привязывается к доходам граждан, часть которых они должны уплатить в виде налогов. "Наша задача - обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основной принцип, почему избрали именно военный сбор, а не другие налоги", - пояснил министр.

Повышение налогов

Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер.

Ставка военного сбора по зарплате наемных работников вырастет с 1,5% до 5%. Юридические лица – как плательщики налога на прибыль, так и "упрощенцы" – также станут плательщиками военного сбора по ставке 1% дохода от любой деятельности.