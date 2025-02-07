Хто стоїть за підривами в ТЦК: що говорять у РНБО

"А це, в основному, молодь, підлітки, ті, хто живе у своєму інфопросторі", - пояснив він.

Як зазначив Коваленко, головну роль відіграє вік підривників. В Україні мобілізують громадян, починаючи з 25 років. Переважній же більшості російських "агентів" немає і 24-х.

Цей факт щонайменше зводить до нуля російські наративи про жорсткий опір мобілізації, який доходить до крайніх заходів. Ці підриви здійснюють люди, які не мають стосунку до будь-яких мобілізаційних заходів. Найчастіше це молоді хлопці, які ледь вийшли з підліткового віку. Їм або потрібні гроші, або вони керуються своєю, мало кому зрозумілою логікою.

"Серед них є люди, які можуть бути в певних російських групах, так званих "антифа". Вони чимось можуть бути схожими на людину, підозрювану у вбивстві Ірини Фаріон. І відповідно для них це пригода, ще й за гроші. Вони вважають, що вони над війною, що війна - політична історія, а в них велика місія. Серед молоді є такі люди. Субкультури ж є, щоб виділятися, ось ці пробують виділятися своїми поглядами на життя", - каже Коваленко.

За його словами, намагатися достукатися до цих людей, закликати до патріотизму, до "проукраїнськості", марно, тому що вони мислять матеріальними речами.

"Їх можна налякати виключно втраченим життям і тим, що їх однаково обдурять і не виплатять гроші. Ось цим можна достукатися до них, а всі цінності, патріотизм - цього немає", - додав Коваленко.