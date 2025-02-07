Кто стоит за подрывами в ТЦК: что говорят в СНБО

"А это, в основном, молодежь, подростки, те, кто живет в своем инфопространстве", - пояснил он.

Как отметил Коваленко, главную роль играет возраст подрывников. В Украине мобилизуют граждан, начиная с 25 лет. Подавляющему же большинству российских "агентов" нет и 24-х.

Этот факт, как минимум, сводит к нулю российские нарративы о жестком сопротивлении мобилизации, которое доходит до крайних мер. Эти подрывы совершает, не имеют отношения к любым мобилизационным мерам. Чаще всего это молодые ребята, едва вышедшие из подросткового возраста. Им либо нужны деньги, либо они руководствуются своей, мало кому объяснимой логикой.

"Среди них есть люди, которые могут быть в определенных русских группах, так называемых "антифа". Они чем-то могут походить на человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. И соответственно для них это приключение, еще и за деньги. Они считают, что они над войной, что война – политическая история, а у них большая миссия. Среди молодежи есть такие люди. Субкультуры же есть, чтобы выделяться, вот эти пробуют выделяться своими взглядами на жизнь", - говорит Коваленко.

По его словам, пытаться достучаться до этих людей, призывать к патриотизму, к "проукраинскости", бесполезно, потому что они мыслят материальными вещами.

"Их можно испугать исключительно утраченной жизнью и тем, что их все равно обманут и не выплатят деньги. Вот этим можно достучаться до них, а все ценности, патриотизм – этого нет", – добавил Коваленко.