Хто серед українських рекордсменів стане народним улюбленцем? Голосування вже триває

"FIRST Україна" та Національний реєстр екордів України запустили відкрите голосування, яке визначить, хто з видатних українців отримає звання народного улюбленця та головний приз - 1 000 000 гривень.
Як пише РБК-Україна, голосування триває з 1 червня до 1 серпня на сайті firstua.com.ua.
Воно є частиною масштабного спецпроєкту "FIRST Україна" від Національного Реєстру Рекордів. Це проєкт про людей, які встановлюють рекорди, вражають та мотивують інших на власні звершення.
Кожен рекорд, представлений у проєкті, верифіковано й підтверджено сертифікатом.
До фінального шорт-листа увійшли - представники спорту, сили духу і точності руху:
Кожна з цих історій - унікальна. Кожен герой - приклад для наслідування. А ваш голос - це можливість підтримати того, хто, на вашу думку, уособлює сучасну Україну: сильну, сміливу, щиру.
Дізнаємося вже 1 серпня. А поки - переходьте на firstua.com.ua, обирайте фаворита і долучайтесь до великої підтримки тих, хто творить українські рекорди.
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