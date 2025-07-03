Кто среди украинских рекордсменов станет народным любимцем? Голосование уже продолжается

Оно является частью масштабного спецпроекта "FIRST Украина" от Национального Реестра Рекордов. Это проект о людях, которые устанавливают рекорды, поражают и мотивируют других на собственные свершения.

Каждый рекорд, представленный в проекте, верифицирован и подтвержден сертификатом.

В финальный шорт-лист вошли - представители спорта, силы духа и точности движения:

Оксана Ботурчук - легкоатлетка, 12-кратный призер Паралимпийских игр. Ее история стала основой фильма "Пульс", а ее путь - символом несокрушимости.

- легкоатлетка, 12-кратный призер Паралимпийских игр. Ее история стала основой фильма "Пульс", а ее путь - символом несокрушимости. Татьяна Коб - боксерка, олимпийка, 14-кратная чемпионка по боксу. Своим примером она открывает новые горизонты для женщин в спорте.

- боксерка, олимпийка, 14-кратная чемпионка по боксу. Своим примером она открывает новые горизонты для женщин в спорте. Владимир Осник - стронгмен, который выполнил 27 приседаний со штангой весом 72,5 кг на балансировочной полусфере за 1 минуту. Его рекорд - точность, концентрация и сила.

- стронгмен, который выполнил 27 приседаний со штангой весом 72,5 кг на балансировочной полусфере за 1 минуту. Его рекорд - точность, концентрация и сила. Дмитрий Грунский - богатырь и обладатель 10 мировых рекордов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса. Его достижения - это сочетание спорта и благотворительности.

- богатырь и обладатель 10 мировых рекордов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса. Его достижения - это сочетание спорта и благотворительности. Юлия Нечеснюк - первая украинка, которая взошла на все 100 самых высоких точек Украинских Карпат. Маршрут ее экспедиции пришлось заказывать в Институте картографии - ведь раньше никто не осмеливался на подобное свершение.

Каждая из этих историй - уникальна. Каждый герой - пример для подражания. А ваш голос - это возможность поддержать того, кто, по вашему мнению, олицетворяет современную Украину: сильную, смелую, искреннюю.

Кто получит титул народного любимца?

Узнаем уже 1 августа. А пока - переходите на firstua.com.ua, выбирайте фаворита и присоединяйтесь к большой поддержке тех, кто творит украинские рекорды.