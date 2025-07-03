Кто среди украинских рекордсменов станет народным любимцем? Голосование уже продолжается

"FIRST Украина" и Национальный реестр рекордов Украины запустили открытое голосование, которое определит, кто из выдающихся украинцев получит звание народного любимца и главный приз - 1 000 000 гривен.
Как пишет РБК-Украина, голосование продолжается с 1 июня до 1 августа на сайте firstua.com.ua.
Оно является частью масштабного спецпроекта "FIRST Украина" от Национального Реестра Рекордов. Это проект о людях, которые устанавливают рекорды, поражают и мотивируют других на собственные свершения.
Каждый рекорд, представленный в проекте, верифицирован и подтвержден сертификатом.
В финальный шорт-лист вошли - представители спорта, силы духа и точности движения:
Каждая из этих историй - уникальна. Каждый герой - пример для подражания. А ваш голос - это возможность поддержать того, кто, по вашему мнению, олицетворяет современную Украину: сильную, смелую, искреннюю.
Узнаем уже 1 августа. А пока - переходите на firstua.com.ua, выбирайте фаворита и присоединяйтесь к большой поддержке тех, кто творит украинские рекорды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.