"Хто працює на Іран - ворог Ізраїля": політик зробив різку заяву щодо ядерників РФ

"Росія завжди була в Ірані, всі останні десятиліття вона є в Ірані. Я не радник тирана Путіна, але я б запитав відкрито, що робить президент терористичного утворення під назвою Росія, якщо він бачить, що події розвиваються таким чином, то вивозьте своїх ядерників, рятуйте їх. Тому що для нас будь-яка людина, яка допомагає розвитку ядерної програми Ірану, будь то росіянин, єврей, американець - будь-яка людина, яка сприяє, вона наш ворог і наша потенційна мета", - заявив політик.

Він зауважив, що якщо хтось піклується про своїх ядерників, нехай подбає на практиці.

"Нехай вивозить їх, а не допомагає Ірану розвивати ядерну програму. Я думаю, що іранський режим аятол повинен впасти, тому що корінь проблеми не в іранському народі, не в тому, що в Ірану потенційно могло бути ядерне озброєння. Є цілий ряд країн у світі, з якими у нас немає ніяких ексцесів, тому що ніхто протягом 20 років, як це робив Іран, відкрито не погрожував існуванню держави Ізраїль. Тільки Іран піднімав це на рівень екзистенціальної проблеми стосовно Ізраїлю", - підсумував Алон.