"Хто працює на Іран - ворог Ізраїля": політик зробив різку заяву щодо ядерників РФ

Усі, хто допомагає Ірану розвивати ядерну програму, вважаються ворогами та потенційними цілями Ізраїля. Це не залежить від національності.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон.
"Росія завжди була в Ірані, всі останні десятиліття вона є в Ірані. Я не радник тирана Путіна, але я б запитав відкрито, що робить президент терористичного утворення під назвою Росія, якщо він бачить, що події розвиваються таким чином, то вивозьте своїх ядерників, рятуйте їх. Тому що для нас будь-яка людина, яка допомагає розвитку ядерної програми Ірану, будь то росіянин, єврей, американець - будь-яка людина, яка сприяє, вона наш ворог і наша потенційна мета", - заявив політик.
Він зауважив, що якщо хтось піклується про своїх ядерників, нехай подбає на практиці.
"Нехай вивозить їх, а не допомагає Ірану розвивати ядерну програму. Я думаю, що іранський режим аятол повинен впасти, тому що корінь проблеми не в іранському народі, не в тому, що в Ірану потенційно могло бути ядерне озброєння. Є цілий ряд країн у світі, з якими у нас немає ніяких ексцесів, тому що ніхто протягом 20 років, як це робив Іран, відкрито не погрожував існуванню держави Ізраїль. Тільки Іран піднімав це на рівень екзистенціальної проблеми стосовно Ізраїлю", - підсумував Алон.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атаку на Іран. Було атаковано близько 100 об'єктів. Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
І дійсно, вже 15 червня стало відомо, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак.
Військові Ізраїля стверджують, що ці вчені мали на меті просунути зусилля Ірану щодо отримання ядерної бомби.
Відомо також, що в Ірані перебувають вчені-ядерники з Росії. Проте російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля з керівництвом Ізраїлю нібито є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.
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