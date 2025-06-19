"Кто работает на Иран - враг Израиля": политик сделал резкое заявление о ядерщиках РФ

Все, кто помогает Ирану развивать ядерную программу, считаются врагами и потенциальными целями Израиля. Это не зависит от национальности.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон.
"Россия всегда была в Иране, все последние десятилетия она есть в Иране. Я не советник тирана Путина, но я бы спросил открыто, что делает президент террористического образования под названием Россия, если он видит, что события развиваются таким образом, то вывозите своих ядерщиков, спасайте их. Потому что для нас любой человек, который помогает развитию ядерной программы Ирана, будь то русский, еврей, американец - любой человек, который способствует, он наш враг и наша потенциальная цель", - заявил политик.
Он отметил, что если кто-то заботится о своих ядерщиках, пусть позаботится на практике.
"Пусть вывозит их, а не помогает Ирану развивать ядерную программу. Я думаю, что иранский режим аятолл должен пасть, потому что корень проблемы не в иранском народе, не в том, что у Ирана потенциально могло быть ядерное вооружение. Есть целый ряд стран в мире, с которыми у нас нет никаких эксцессов, потому что никто в течение 20 лет, как это делал Иран, открыто не угрожал существованию государства Израиль. Только Иран поднимал это на уровень экзистенциальной проблемы по отношению к Израилю", - подытожил Алон.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Было атаковано около 100 объектов. Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
И действительно, уже 15 июня стало известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак.
Военные Израиля утверждают, что эти ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.
Известно также, что в Иране находятся ученые-ядерщики из России. Однако российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля с руководством Израиля якобы есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.
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