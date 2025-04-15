Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів

Федерація біатлону України оголосила склади національних команд на сезон-2025/26, головним стартом якого буде зимова Олімпіада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації.
Старшим тренером жіночої команди залишився Микола Зоц. Чоловічу збірну, як і в попередньому сезоні очолюватиме Надія Бєлова.
До списків команд А (основні склади) потрапили 17 біатлоністів: 8 – у жіночій збірній та 9 – у чоловічій.
Збірні України з біатлону на сезон-2025/26
Жіноча команда
Чоловіча команда
До основного складу жіночої команди вперше потрапила Валерія Дмитренко. Натомість у списку немає Ірини Петренко – біатлоністка достроково закінчила минулий сезон через проблеми зі здоров'ям.
У чоловіків – одразу три нових біатлоністи: Борковський, Супрун та Кінаш. За межами списку опинився Денис Насико, який виступав на чемпіонаті світу-2025 і брав участь у етапах Кубка світу.
Крім того, двоє з чоловічої команди – Підручний та Лесюк – готуватимуться за індивідуальною програмою під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри.
Зазначимо, що за підсумками Кубка світу-2024/25 Україна повернула собі квоту в чоловічих особистих гонках на наступний сезон. Тепер і у чоловічих, і у жіночих особистих гонках КС наші збірні зможуть виставити по п'ять спортсменів.
Кубок світу-2025/26 розпочнеться етапом у шведському Естерсунді 29 листопада – 8 грудня. Гонки Олімпіади-2026 заплановані на 8-21 лютого. Вони пройдуть на трасі в італійській Антгольц-Антерсельві.
Раніше хокейна збірна України розгромила суперниць на жіночому чемпіонаті світу.