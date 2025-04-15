Є перша перемога: хокейна збірна України розгромила суперниць на жіночому чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2B, який проходить у Новій Зеландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію хокею.
ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 2-й тур
Україна – Туреччина – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Шайби України: Манчак-2, Ведмеденко, Кириченко, Телегіна
"Синьо-жовті" стартували на світовій першості поразкою в овертаймі в рівній грі проти господарок змагань – збірної Нової Зеландії (3:4). Проте в другий ігровий день здобули впевнену перемогу.
Комфортну перевагу українки отримали вже в першій 20-хвилинці, забивши дві шайби: відзначились Радміла Ведмеденко і Тетяна Кириченко. Другий період результативних дій не приніс. А в третьому – наша команда скористалася більшістю. Чисельну перевагу реалізувала Валерія Манчак.
Після цього суперниці зуміли скоротити рахунок. Вони відзначились після вилучень в нашій команді, маючи перевагу в дві хокеїстки. Проте українки й надалі вели гру та закріпили свій успіх ще двома точними кидками. Дубль оформила Манчак, ще одна шайба в активі Поліни Телегіної.
Завдяки перемозі Україна піднялася на друге місце в турнірній таблиці.
Турнірна таблиця:
- Австралія – 6 очок (2 матчі)
- Україна – 4 (2)
- Бельгія – 3 (1)
- Нова Зеландія – 2 (1)
- Туреччина – 0 (2)
- Гонконг – 0 (2)
У наступному матчі "синьо-жовті" зустрінуться 17 квітня з Австралією. Старт о 7:30 за київським часом. Також на українок чекають матчі проти Бельгії та Гонконгу.
Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B триватиме до 20 квітня. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А. Наша збірна грає на цьому рівні вперше за 5 років. У 2024-му "синьо-жовті" підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.
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