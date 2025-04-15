Є перша перемога: хокейна збірна України розгромила суперниць на жіночому чемпіонаті світу

Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2B, який проходить у Новій Зеландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію хокею .

ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 2-й тур

Україна – Туреччина – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайби України: Манчак-2, Ведмеденко, Кириченко, Телегіна

"Синьо-жовті" стартували на світовій першості поразкою в овертаймі в рівній грі проти господарок змагань – збірної Нової Зеландії (3:4). Проте в другий ігровий день здобули впевнену перемогу.

Комфортну перевагу українки отримали вже в першій 20-хвилинці, забивши дві шайби: відзначились Радміла Ведмеденко і Тетяна Кириченко. Другий період результативних дій не приніс. А в третьому – наша команда скористалася більшістю. Чисельну перевагу реалізувала Валерія Манчак.

Після цього суперниці зуміли скоротити рахунок. Вони відзначились після вилучень в нашій команді, маючи перевагу в дві хокеїстки. Проте українки й надалі вели гру та закріпили свій успіх ще двома точними кидками. Дубль оформила Манчак, ще одна шайба в активі Поліни Телегіної.

Завдяки перемозі Україна піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця:

Австралія – 6 очок (2 матчі) Україна – 4 (2) Бельгія – 3 (1) Нова Зеландія – 2 (1) Туреччина – 0 (2) Гонконг – 0 (2)

У наступному матчі "синьо-жовті" зустрінуться 17 квітня з Австралією. Старт о 7:30 за київським часом. Також на українок чекають матчі проти Бельгії та Гонконгу.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B триватиме до 20 квітня. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А. Наша збірна грає на цьому рівні вперше за 5 років. У 2024-му "синьо-жовті" підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.