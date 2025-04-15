Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов

Старшим тренером женской команды остался Николай Зоц. Мужскую сборную, как и в предыдущем сезоне будет возглавлять Надежда Белова.

В списки команд А (основные составы) попали 17 биатлонистов: 8 - в женской сборной и 9 - в мужской.

Сборные Украины по биатлону на сезон-2025/26

Женская команда

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городная

Александра Меркушина

Анастасия Меркушина

Лилия Стеблина

Дарья Чалык

Валерия Дмитренко

Мужская команда

Дмитрий Пидручный

Тарас Лесюк

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Сергей Супрун

Богдан Цымбал

Степан Кинаш

В основной состав женской команды впервые попала Валерия Дмитренко. В то же время в списке нет Ирины Петренко - биатлонистка досрочно закончила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.

У мужчин - сразу три новых биатлониста: Борковский, Супрун и Кинаш. За пределами списка оказался Денис Насыко, который выступал на чемпионате мира-2025 и участвовал в этапах Кубка мира.

Кроме того, двое представителей мужской команды - Пидручный и Лесюк - будут готовиться по индивидуальной программе под руководством словацкого специалиста Юрая Санитры.

Отметим, что по итогам Кубка мира-2024/25 Украина вернула себе квоту в мужских личных гонках на следующий сезон. Теперь и в мужских, и в женских личных гонках КМ наши сборные смогут выставить по пять спортсменов.

Кубок мира-2025/26 начнется этапом в шведском Эстерсунде 29 ноября - 8 декабря. Гонки Олимпиады-2026 запланированы на 8-21 февраля. Они пройдут на трассе в итальянской Антхольц-Антерсельве.