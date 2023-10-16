Хто перемагає на виборах у Польщі і що це означає для України

Інтрига на виборах до польського Сейму, нижньої палати місцевого парламенту, продовжує жити і після того, як голосування відбулося. На даний момент підраховано дані із 53% дільниць. Лідером із результатом у 38,2% голосів є правляча партія "Право і справедливість", на другому місці – головна опозиційна сила, "Громадянська коаліція", з 28% голосів. У міру підрахунку голосів розрив між ними скорочується. І хоча "ПіС", очевидно, збереже за собою перше місце, влада у Польщі перейде до опозиції.

Як проголосували поляки

Згідно з уточненими даними екзит-полів, "ПіС" набирає на виборах 36,6%, "Громадянська коаліція" - 31%, коаліція "Третій шлях" - 13,5%, коаліція лівих партій - 8,6%, "Конфедерація" - 6,4%, решта партій не проходить виборчий бар'єр.

Поточні дані підрахунку дають "ПіС" набагато більший відрив від опозиціонерів із "Громадянської коаліції". Але це пов'язано із особливостями підрахунку голосів. Першими завжди закінчують рахувати голоси на невеликих дільницях, розташованих у сільській місцевості, де "ПіС" традиційно користується більшою популярністю. У міру того, як закінчать підрахунок на великих дільницях у Варшаві та інших великих містах, результат "ПіС" погіршуватиметься, результат "Громадянської коаліції", навпаки, зростатиме.

Багато в чому результат виборів визначився дуже добрим результатом коаліції "Третій шлях". Напередодні голосування багато хто сумнівався в тому, що вона в принципі зможе подолати прохідний бар'єр у 8%, але партія суттєво перевершила всі очікування.

Коаліція лівих партій загалом показала результат на рівні очікувань, трохи погіршивши своє представництво у парламенті порівняно з минулим скликанням. А ультраправа "Конфедерація", єдина відкрито антиукраїнська політсила на польських виборах, виступила помітно гірше за багато прогнозів. Під час кампанії її рейтинг сягав навіть 15%, а зрештою "конфедерати" лише з невеликим запасом подолали прохідний бар'єр.

Явка на виборах – 73% від усіх виборців – стала найвищою за весь час після повалення у Польщі комуністичного режиму. Очевидно, відіграла роль політична агітація та високий накал пристрастей – політики з різних таборів впевнено називали нинішнє голосування "визначальним для долі Польщі" та "найважливішим з кінця 1980-х".

Технологія мобілізації свого електорату через паралельне проведення референдуму правлячій партії не допомогла – явка на референдумі склала лише близько 40%. Тобто більшість виборців відгукнулися на заклик опозиції та відмовилися брати бюлетені з питаннями референдуму, таким чином зробивши їх необов'язковими.

Хто може сформувати коаліцію та хто стане прем'єр-міністром Польщі

Підрахунок голосів продовжується, але очевидно, що "ПіС" не зможе сформувати монобільшість у Сеймі та зберегти за собою монополію на владу. Тим не менше, лідери партії публічно випромінюють оптимізм, називають підсумки виборів "успіхом", розраховують стати основою наступної коаліції і навіть не відкидають можливість поступитися прем'єрським кріслом потенційним партнерам по коаліції.

Таким партнером у "ПіС" називають не "Конфедерацію", що провалила вибори, а Польську селянську партію (ПСП), яка входить до складу коаліції "Третій шлях". Втім, у ПСП такі пропозиції від "ПіС" відкидають, причому у знущальній формі.

Таким чином, якщо підрахунок голосів закінчиться без великих сюрпризів, фактично безальтернативним варіантом стане формування коаліції з "Громадянської коаліції", "Третього шляху" та лівих (хоча великого запасу голосів у такого альянсу не буде). Прем'єром у такому разі стане лідер "ГК" Дональд Туск, який уже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках.

Втім, процес передачі влади може дещо затягнутися – польський президент Анджей Дуда може своїм рішенням доручити створення коаліції "ПіС" як партії, яка посіла на виборах перше місце. І лише після того, як виконати цю місію "ПіС" не зможе, мандат на створення коаліції перейде до "ГК" та її соратників.

Загалом, для України підсумки польських виборів поки що виглядають цілком задовільними. Найгіршого сценарію – створення коаліції з "Права і справедливості" та "Конфедерації" – вже майже напевно вдалося уникнути. А в союзі "ГК", "Третього шляху" та лівих усі політсили декларують цілком проукраїнські позиції. На відміну від багатьох європейських країн, навіть польські ліві не мають симпатій до Кремля.

Водночас не варто очікувати, що відносини між Києвом та Варшавою після зміни влади гарантовано будуть безхмарними. Як мінімум, це стосується зернової проблеми – у складі "Громадянської коаліції" до Сейму проходить лідер польських фермерів Міхал Колодзейчак, для Польської селянської партії як очевидного учасника нової коаліції зернове питання теж у пріоритеті.