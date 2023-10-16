Кто побеждает на выборах в Польше и что это значит для Украины

Интрига на выборах в польский Сейм, нижнюю палату местного парламента, продолжает жить и после того, как голосование состоялось. На данный момент подсчитаны данные с 53% участков. Лидером с результатом в 38,2% голосов является правящая партия "Право и справедливость", на втором месте – главная оппозиционная сила, "Гражданская коалиция", с 28% голосов. По мере подсчета голосов разрыв между ними сокращается. И хотя "ПиС", очевидно, сохранит за собой первое место, власть в Польше перейдет к оппозиции.

Как проголосовали поляки

Согласно уточненным данным экзит-поллов, "ПиС" набирает на выборах 36,6%, "Гражданская коалиция" – 31%, коалиция "Третий путь" – 13,5%, коалиция левых партий – 8,6%, "Конфедерация" – 6,4%, остальные партии не проходят избирательный барьер.

Текущие данные подсчета дают "ПиС" гораздо больший отрыв от оппозиционеров из "Гражданской коалиции". Но это связано с особенностями подсчета голосов. Первыми всегда заканчивают считать голоса на небольших участках, расположенных в сельской местности, где "ПиС" традиционно пользуется большей популярностью. По мере того, как закончат подсчет на больших участках в Варшаве и других крупных городах, результат "ПиС" будет ухудшаться, результат "Гражданской коалиции", напротив, расти.

Во многом исход выборов определился очень хорошим результатом коалиции "Третий путь". Накануне голосования многие сомневались в том, что она в принципе сможет преодолеть проходной барьер в 8%, но партия существенно превзошла все ожидания.

Коалиция левых партий в целом показала результат на уровне ожиданий, немного ухудшив свое представительство в парламенте по сравнению с прошлым созывом. А ультраправая "Конфедерация", единственная открыто антиукраинская политсила на польских выборах, выступила заметно хуже многих прогнозов. Во время кампании ее рейтинг доходил даже до 15%, а в конечном счете "конфедераты" лишь с небольшим запасом преодолели проходной барьер.

Явка на выборах – 73% от всех избирателей – стала самой высокой за все время после свержения в Польше коммунистического режима. Очевидно, сыграла роль политическая агитация и высокий накал страстей – политики из разных лагерей уверенно называли нынешнее голосование "определяющим для судьбы Польши" и "самым важным с конца 1980-х".

Технология мобилизации своего электората через параллельное проведение референдума правящей партии не помогла – явка на референдуме составила лишь около 40%. То есть, большинство избирателей отозвались на призыв оппозиции и отказались брать бюллетени с вопросами референдума, таким образом сделав их необязательными.

Кто может сформировать коалицию и кто станет премьер-министром Польши

Подсчет голосов продолжается, но очевидно, что "ПиС" не сможет сформировать монобольшинство в Сейме и сохранить за собой монополию на власть. Тем не менее, лидеры партии публично излучают оптимизм, называют итоги выборов "успехом", рассчитывают стать основой следующей коалиции и даже не отбрасывают возможность уступить премьерское кресло потенциальным партнерам по коалиции.

Таким партнером в "ПиС" называют не провалившую выборы "Конфедерацию", а Польскую крестьянскую партию (ПКП), которая входит в состав коалиции "Третий путь". Впрочем, в ПКП такие предложения от "ПиС" отвергают, причем в издевательской форме.

Таким образом, если подсчет голосов закончится без больших сюрпризов, фактически безальтернативным вариантом станет формирование коалиции из "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и левых (хотя большого запаса голосов у такого альянса не будет). Премьером в таком случае станет лидер "ГК" Дональд Туск, уже занимавший этот пост в 2007-2014 годах.

Впрочем, процесс передачи власти может несколько затянуться – польский президент Анджей Дуда может своим решением поручить создание коалиции "ПиС" как партии, занявшей на выборах первое место. И только после того, как выполнить эту миссию "ПиС" не сможет, мандат на создание коалиции перейдет к "ГК" и ее соратникам.

В целом, для Украины итоги польских выборов пока выглядят вполне удовлетворительными. Самого плохого сценария – создания коалиции из "Права и справедливости" и "Конфедерации" – уже почти наверняка удалось избежать. А в союзе "ГК", "Третьего пути" и левых все политсилы декларируют вполне проукраинские позиции. В отличие от многих европейских стран, даже польские левые не питают симпатий к Кремлю.

В то же время, не стоит ожидать, что отношения между Киевом и Варшавой после смены власти гарантированно будут безоблачными. Как минимум, это касается зерновой проблемы – в составе "Гражданской коалиции" в Сейм проходит лидер польских фермеров Михал Колодзейчак, для Польской крестьянской партии, как очевидного участника новой коалиции, зерновой вопрос тоже в приоритете.