Хто з пенсіонерів може отримати пільгу на оплату ЖКП: умови та як оформити
Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату ЖКП, можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості. Також продовжують там проживати після виходу на пенсію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зокрема, це:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067).
Право на пільгу залежить від доходу сім’ї
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240 грн).
Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.
Необхідні документи
Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.
Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.
Як звернутися
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
- особисто - через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- поштою - на адресу органу Фонду;
- онлайн - через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” чи через портал “Дія”.
Субсидії в Україні
В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
При цьому внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
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