Хто з пенсіонерів може отримати пільгу на оплату ЖКП: умови та як оформити

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату ЖКП, можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості. Також продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Зокрема, це:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067).

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240 грн).

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: