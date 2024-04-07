Кто из пенсионеров может получить льготу на оплату ЖКУ: условия и как оформить

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату ЖКУ могут пенсионеры отдельных профессий, работавших в сельской местности. Также продолжают там проживать после выхода на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

В частности, это:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 (№ 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067).

Право на льготу зависит от дохода семьи

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240 грн).

Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно в один из способов: