Кто из пенсионеров может получить льготу на оплату ЖКУ: условия и как оформить
Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату ЖКУ могут пенсионеры отдельных профессий, работавших в сельской местности. Также продолжают там проживать после выхода на пенсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В частности, это:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 (№ 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067).
Право на льготу зависит от дохода семьи
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240 грн).
Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.
Необходимые документы
Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.
Как обратиться
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно в один из способов:
- лично - через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтой - на адрес органа Фонда;
- онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".
Субсидии в Украине
В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Такой платеж вычисляют индивидуально. Он зависит только от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
При этом внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
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