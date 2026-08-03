Кто получит более 519 гривен до пенсии в августе: названо главное условие

Некоторые украинские пенсионеры и в августе могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от количества лет сверхурочного страхового стажа, но есть важное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Кто имеет право на доплату

Доплату за сверхурочный страховой стаж назначают пенсионерам, имеющим больше страхового стажа, чем предусмотрено законом.

Право на нее имеют:

мужчины, которые получили более 35 лет страхового стажа;

женщины старше 30 лет страхового стажа.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, действуют другие нормы:

более 25 лет стажа для мужчин;

более 20 лет стажа для женщин.

Какой размер доплаты

Размер надбавки определяют за каждый полный год сверхурочного страхового стажа. Сейчас за один год доплачивают 25,95 гривны.

Максимальная сумма зависит от количества "лишних" лет стажа.

Например:

1 год - 25,95 гривны;

5 лет - 129,75 гривны;

10 лет - 259,50 гривны;

15 лет - 389,25 гривны;

20 лет - 519 гривен.

Как назначают надбавку

Доплату учитывают при назначении или перерасчете пенсии. Ее рассчитывают автоматически на основании страхового стажа, имеющегося в пенсионном деле.

Если после выхода на пенсию человек продолжал работать и приобрел дополнительный стаж, при пересчете пенсии размер надбавки также может быть пересмотрен.

Доплата за сверхурочный стаж не является отдельной фиксированной выплатой для всех пенсионеров. Ее сумма в каждом случае зависит от количества полных лет стажа сверх установленной законом нормы.