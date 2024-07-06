Хто отримає автоматичну відстрочку без відвідування ТЦК, - у Міноборони дали відповідь

Зокрема, мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.

"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ — це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Катерина Черногоренко.

Також вона додала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".