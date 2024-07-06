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Хто отримає автоматичну відстрочку без відвідування ТЦК, - у Міноборони дали відповідь

Фото: застосунок Резерв+ (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Деякі українці отримають автоматичну відстрочку без необхідності йти в ТЦК. Новий функціонал у застосунку Резерв+ реалізують вже найближчим часом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зокрема, мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.

"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ — це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Катерина Черногоренко.

Також вона додала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".

Нагадаємо, що на сторінці в Facebook Катерина Черногоренко спростувала топ-5 фейків про застосунок Резерв+.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК. Зокрема, стосовно такої особи може бути відкрито виконавче провадження. Крім того, є загроза арешту коштів на рахунках боржника, списання коштів з цих рахунків, а також загрожує арешт майна з метою його подальшої реалізації.

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