Хто з оточення Путіна впливає на його рішення найбільше: відповідь Буданова

У Буданова запитали, хто, на його думку, наразі може впливати на російського диктатора Володимира Путіна, і чи сильно змінилась політична ситуація у Росії.

"Нічого не змінилося. Єдине - роль Шойгу сильно впала. При цьому позиції Патрушева залишилися майже незмінними", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що посада секретаря Ради безпеки РФ залишається ключовою в російській владі, але Шойгу на ній обмежили у впливі. Буданов також звернув увагу на те, що робочий кабінет помічника Путіна Миколи Патрушева розташований безпосередньо в Кремлі, що підкреслює його статус.

"Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може. Нормально працює, але лише як технократ, який займається бюрократичними й організаційними питаннями", - підсумував Буданов.

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, у квітні у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова у справі про хабарництво. ЗМІ писали, що його затримали нібито не через корупцію, а за підозрою у державній зраді.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, ГУР Міноборони "допомогло" викрити Іванова. Кількома місяцями раніше перед його затриманням ГУР отримало доступ до службових документів заступника міністра оборони. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу.

Додамо, що у Росії нещодавно змінився глава Міноборони. Замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов.