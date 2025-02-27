Кто из окружения Путина влияет на его решения больше всего: ответ Буданова

У Буданова спросили, кто, по его мнению, сейчас может влиять на российского диктатора Владимира Путина, и сильно ли изменилась политическая ситуация в России.

"Ничего не изменилось. Единственное - роль Шойгу сильно упала. При этом позиции Патрушева остались почти неизменными", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что должность секретаря Совета безопасности РФ остается ключевой в российской власти, но Шойгу на ней ограничили во влиянии. Буданов также обратил внимание на то, что рабочий кабинет помощника Путина Николая Патрушева расположен непосредственно в Кремле, что подчеркивает его статус.

"Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами", - подытожил Буданов.

Кто такой Патрушев

Николай Патрушев - один из самых влиятельных силовиков России, многолетний соратник Владимира Путина. Он возглавлял ФСБ с 1999 по 2008 год, после чего стал секретарем Совета безопасности РФ, занимая эту должность до 2024 года.

Считается ключевым архитектором современной политики национальной безопасности России и идеологом жесткого курса Кремля. Патрушева называют сторонником конспирологического мышления и теорий о "внешних угрозах" для РФ, что формирует основу многих решений Кремля.

После перестановок в 2024 году Патрушев сохранил влияние в силовом блоке, хотя официально не получил новой должности. Его сын, Дмитрий Патрушев, является министром сельского хозяйства и одним из возможных преемников Путина в будущем. Сам Николай Патрушев остается в тесном кругу лиц, определяющих стратегический курс России, в частности относительно войны против Украины и отношений с Западом.

Кто такой Шойгу

Сергей Шойгу - российский военный и политический деятель, который в течение 12 лет (2012-2024) занимал должность министра обороны России. До этого он более десяти лет руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям, что сделало его одним из самых узнаваемых чиновников в России.

В период его руководства армия РФ прошла через масштабные реформы и военные кампании, включая оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Считался приближенным к Путину, хотя его реальное влияние в военной сфере подвергалось сомнениям из-за доминирования Генерального штаба.

В 2024 году после кадровых изменений в руководстве России Шойгу потерял должность министра обороны и был назначен секретарем Совета безопасности РФ, что фактически стало понижением. Его новая роль значительно ограничена по сравнению с предшественниками, и он даже не смог назначить собственных заместителей. Это свидетельствует об уменьшении его влияния в политической системе, хотя он остается частью правящей элиты.