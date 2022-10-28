Хто очолить місію ЄС з навчання українських військових: названо ім'я генерала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

На першому етапі місія візьметься за навчання

для припинення суперечки було вирішено використовувати саме таку форму.

Оперативне командування навчальної місії базуватиметься у Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві.

Тритек також пройшов службу в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, 12 жовтня посли країн Євросоюзу схвалили створення військової навчальної місії для підготовки українських бійців.

Пізніше місію було схвалено міністрами закордонних справ країн-членів Європейського союзу. Також у ЄС узгодили параметри тренувальної місії для українських військових.

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