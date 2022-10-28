Кто возглавит миссию ЕС по обучению украинских военных: названо имя генерала

Польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек возглавит европейскую миссию по обучению украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Тритек также прошел службу в Ираке и Афганистане.
Оперативное командование учебной миссии будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве.
ля прекращения спора было решено использовать именно такую форму.
На первом этапе миссия займется обучением
Напомним, 12 октября послы стран Евросоюза одобрили создание военной учебной миссии для подготовки украинских бойцов.
Позже миссия была одобрена министрами иностранных дел стран-членов Европейского союза. Также в ЕС согласовали параметры тренировочной миссии для украинских военных.
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