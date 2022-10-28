Кто возглавит миссию ЕС по обучению украинских военных: названо имя генерала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

ля прекращения спора было решено использовать именно такую форму.

Оперативное командование учебной миссии будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве.

Тритек также прошел службу в Ираке и Афганистане.

Напомним, 12 октября послы стран Евросоюза одобрили создание военной учебной миссии для подготовки украинских бойцов.

Позже миссия была одобрена министрами иностранных дел стран-членов Европейского союза. Также в ЕС согласовали параметры тренировочной миссии для украинских военных.

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