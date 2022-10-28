Хто очолить місію ЄС з навчання українських військових: названо ім'я генерала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Тритек також пройшов службу в Іраку та Афганістані.

Де будуть розташовані штаби

Оперативне командування навчальної місії базуватиметься у Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві. Другий оперативний штаб перебуватиме у Німеччині, але лише для місій у цій країні. У Брюсселі також буде командування, але воно, швидше за все, виконуватиме завдання адміністративного характеру.

Такий тристоронній спосіб командування пов'язаний з тим, що Берлін спочатку не хотів погоджуватись на те, щоб Польща брала на себе головне командування. І для припинення суперечки було вирішено використовувати саме таку форму.

Подробиці про навчання