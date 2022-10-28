Хто очолить місію ЄС з навчання українських військових: названо ім'я генерала
Польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек очолить європейську місію з навчання українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Тритек також пройшов службу в Іраку та Афганістані.
Де будуть розташовані штаби
Оперативне командування навчальної місії базуватиметься у Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві. Другий оперативний штаб перебуватиме у Німеччині, але лише для місій у цій країні. У Брюсселі також буде командування, але воно, швидше за все, виконуватиме завдання адміністративного характеру.
Такий тристоронній спосіб командування пов'язаний з тим, що Берлін спочатку не хотів погоджуватись на те, щоб Польща брала на себе головне командування. І для припинення суперечки було вирішено використовувати саме таку форму.
Подробиці про навчання
На першому етапі місія візьметься за навчання близько 15 000 українських військових. Запуск навчальної місії заплановано на листопад. Її бюджет встановлено у розмірі 106 мільйонів євро на два роки. Більшість навчань пройде в Польщі.
Нагадаємо, 12 жовтня посли країн Євросоюзу схвалили створення військової навчальної місії для підготовки українських бійців.
Пізніше місію було схвалено міністрами закордонних справ країн-членів Європейського союзу. Також у ЄС узгодили параметри тренувальної місії для українських військових.
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