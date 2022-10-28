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Кто возглавит миссию ЕС по обучению украинских военных: названо имя генерала

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Пятница 28 октября 2022 09:55
Кто возглавит миссию ЕС по обучению украинских военных: названо имя генерала Фото: учения украинских военнослужащих по отражению возможного вражеского наступления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек возглавит европейскую миссию по обучению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Тритек также прошел службу в Ираке и Афганистане.

Где будут расположены штабы

Оперативное командование учебной миссии будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве. Второй оперативный штаб будет находиться в Германии, но только для миссий в этой стране. В Брюсселе также будет командование, но оно, скорее всего, будет выполнять задачи административного характера.

Такой трехсторонний способ командования связан с тем, что Берлин изначально не хотел соглашаться на то, чтобы Польша брала на себя главное командование. И для прекращения спора было решено использовать именно такую форму.

Подробности об учениях

На первом этапе миссия займется обучением около 15 000 украинских военных. Запуск учебной миссии запланирован на ноябрь. Ее бюджет установлен в размере 106 миллионов евро на два года . Большая часть учений пройдет в Польше.

Напомним, 12 октября послы стран Евросоюза одобрили создание военной учебной миссии для подготовки украинских бойцов.

Позже миссия была одобрена министрами иностранных дел стран-членов Европейского союза. Также в ЕС согласовали параметры тренировочной миссии для украинских военных.

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