Кто возглавит миссию ЕС по обучению украинских военных: названо имя генерала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Тритек также прошел службу в Ираке и Афганистане.

Где будут расположены штабы

Оперативное командование учебной миссии будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве. Второй оперативный штаб будет находиться в Германии, но только для миссий в этой стране. В Брюсселе также будет командование, но оно, скорее всего, будет выполнять задачи административного характера.

Такой трехсторонний способ командования связан с тем, что Берлин изначально не хотел соглашаться на то, чтобы Польша брала на себя главное командование. И д ля прекращения спора было решено использовать именно такую форму.

Подробности об учениях