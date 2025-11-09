ua en ru
Хто навів росіян на місце збору військових на Дніпропетровщині: що каже Сирський

Неділя 09 листопада 2025 22:31
Хто навів росіян на місце збору військових на Дніпропетровщині: що каже Сирський Фото: Олександр Сирський (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Едуард Ткач

На початку листопада росіяни завдали смертельний удар по тилу ЗСУ на Дніпропетровщині. Ймовірно, ворог дізнався про місце збору військових через зламаний груповий чат у соцмережах.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "ТСН. Тиждень".

Ведуча Алла Мазур розповіла, що Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих військових та поінформував, що ведеться серйозне внутрішнє розслідування. Його проводять паралельно зі слідством Держбюро розслідувань.

Також головнокомандувач ЗСУ пояснив, що проблема не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах.

"Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", - зазначив Сирський.

Він додав, що цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів і, висловив сподівання, що ухвалені дисциплінарні рішення зведуть до нуля ризики повторення таких ситуацій.

Що відомо про удар по ЗСУ

Нагадаємо, минулої суботу 1 листопада, угруповання військ "Схід" повідомило, що росіяни здійснили ракетно-дроновий удар по громадах на Дніпропетровщині. Через ворожу атаку були поранені та загинули українські військові.

На момент атаки було відомо про чотирьох загиблих місцевих мешканців, ще чотирьох поранених та шістьох зниклих безвісти. Проте через кілька днів з'явилась інформація, що на місці удару були також військові 35-ї бригади морської піхоти.

У 30-му Корпусі морської піхоти ЗСУ також підтвердили, що удар був по одному з населених пунктів, де базувалися українські військові. Там додали, що деякі посадові особи відсторонені.

Видання "Суспільне" робило великий матеріал щодо цієї трагічної ситуації, проте за версією ЗМІ, інцидент стався не через злам. З публікації виходить, що смертельний удар є нібито зливом самих військових посадовців.

