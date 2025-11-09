Кто навел россиян на место сбора военных на Днепропетровщине: что говорит Сырский
В начале ноября россияне нанесли смертельный удар по тылу ВСУ на Днепропетровщине. Вероятно, враг узнал о месте сбора военных через взломанный групповой чат в соцсетях.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "ТСН. Тиждень".
Ведущая Алла Мазур рассказала, что Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и проинформировал, что ведется серьезное внутреннее расследование. Его проводят параллельно со следствием Госбюро расследований.
Также главнокомандующий ВСУ объяснил, что проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах.
"Опять был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - отметил Сырский.
Он добавил, что эту трагедию уже обсудили с командирами корпусов и, выразил надежду, что принятые дисциплинарные решения сведут к нулю риски повторения таких ситуаций.
Что известно об ударе по ВСУ
Напомним, в минувшую субботу 1 ноября, группировка войск "Восток" сообщила, что россияне совершили ракетно-дроновой удар по общинам на Днепропетровщине. Из-за вражеской атаки были ранены и погибли украинские военные.
На момент атаки было известно о четырех погибших местных жителей, еще четырех раненых и шестерых пропавших без вести. Однако через несколько дней появилась информация, что на месте удара были также военные 35-й бригады морской пехоты.
В 30-м Корпусе морской пехоты ВСУ тоже подтверждали, что удар был по одному из населенных пунктов, где базировались украинские военные. Там добавили, что некоторые должностные лица отстранены.
Издание "Суспільне" делало большой материал по этой трагической ситуации, однако по версии СМИ, инцидент произошел не из-за взлома. Из публикации следует, что смертельный удар является якобы сливом самих военных чиновников.