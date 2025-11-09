Кто навел россиян на место сбора военных на Днепропетровщине: что говорит Сырский

В начале ноября россияне нанесли смертельный удар по тылу ВСУ на Днепропетровщине. Вероятно, враг узнал о месте сбора военных через взломанный групповой чат в соцсетях.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона " ТСН. Тиждень ".

Ведущая Алла Мазур рассказала, что Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и проинформировал, что ведется серьезное внутреннее расследование. Его проводят параллельно со следствием Госбюро расследований.

Также главнокомандующий ВСУ объяснил, что проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах.

"Опять был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - отметил Сырский.

Он добавил, что эту трагедию уже обсудили с командирами корпусов и, выразил надежду, что принятые дисциплинарные решения сведут к нулю риски повторения таких ситуаций.