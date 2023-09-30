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Хто може замінити Маляр в Міноборони: відомо про кандидата з військових

Фото: колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Новим заступником міністра оборони, який відповідатиме за інформаційну політику замість Ганни Маляр, може стати Сергій Череватий. Зараз він є заступником Командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій та речником Східного угруповання ЗСУ.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел у військових органах.

"Його кандидатура справді розглядається. Ще один із можливих кандидатів - це речник ВМС Дмитро Плетенчук", - сказав один із співрозмовників.

Водночас джерела уточнили, що питання кандидатури все ще вирішується і фінального рішення поки немає.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Вже 18 вересня уряд звільнив майже всіх заступників міністра оборони, включно з Ганною Маляр. Вона відповідала за інформаційну політику, зокрема, часто повідомляла про події на фронті.

Як відомо, Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони. Хто отримав посади та що про них відомо - у матеріалі РБК-Україна.

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Рустем УмєровГанна Маляр