Хто може стояти за новою атакою дронів на Москву: версії експертів

За словами військового експерта Олександра Коваленка, наразі можна розглядати усі версії відповідальності за атаку. При цьому він вважає малоймовірною версією те, що це була нібито помста за обстріли Києва.

Коваленко нагадав заяву російського аналітика, чинного офіцера військової розвідки Руслана Пухова про атаку дронів на Кремль перед 9 травня. Тоді він заявив, що безпілотники запускали з території Московської області.

"Припустити, що на території Росії може діяти українська диверсійна група з можливістю непомітно переміщати дрони, облаштовувати майданчики для запуску, - це не вкладається в голові. А коли йдеться не про два, а про більшу кількість БПЛА, причому схожих на китайські Migun-5, ми можемо дійти висновку, що їх знову запускали з Підмосков'я", - зазначив Коваленко.

Експерт вважає найбільш правдоподібною версією внутрішній фактор. Йдеться про дії партизанів чи конфронтацію спецслужб та силових структур. Оскільки якщо безпілотники збивають на підльоті до Москви, то постає питання: що робили засоби ППО на всій довжині польоту, якби їх, наприклад, запускали з України.

Коваленко нагадав, що безпілотники долетіли до самої Рубльовки, і це дискредитує насамперед міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

"Якщо це удар по Шойгу і Герасимову, хто може за цим стояти? У кого є можливість без проблем запускати велику кількість БПЛА з Підмосков'я? Це можуть бути (засновник ПВК "Вагнера" Пригожин, - ред.) та його керівники з ФСБ. Тому я не відкидаю внутрішній фактор", - сказав він.

Зазначимо, що Пригожин розкритикувати Міноборони РФ після інциденту. Він звинуватив чиновників у тому, що вони допустили прильоти до Москви, і додав, що "народ має право ставити запитання цим паскудам" - чому дрони вибухають у багатоповерхівках, а не в будинках на Рубльовці.

Ще однією можливою версією є провокація ФСБ. Так, військовий експерт Владислав Селезньов наводить паралелі з тим, як велася підготовка в 1999 році до Другої Чеченської війни. Тоді спецслужби влаштували бомбовий терор у Москві та Волгодонську, щоб створити передумови для воєнної кампанії.

"Я не виключаю, що і тут можуть спробувати реалізувати такий варіант. Мета - зціментувати російське суспільство та налаштувати на те, що треба йти та помирати в рамках так званої "спеціальної воєнної операції"", - сказав він.

При цьому не можна говорити про причетність до Сил оборони України. Цьому немає жодних підтверджень. До того ж використання дронів-камікадзе для атак на цивільні об'єкти не є раціональним з військової точки зору.

Водночас, вважає Селезньов, не виключена й можлива акція з боку російських партизанів. Їхня мета може бути різною - від ударів по певних цілях, яких не вдалося досягти через ППО, до наміру заявити про збройну боротьбу проти режиму Путіна. У такому разі вони б виступили б з офіційною заявою - можливо, її треба дочекатися.

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці у Москві та області дрони врізалися у житлові будинки.

Російські ЗМІ писали, що столицю Росії атакували від 25 до 32 дронів, 3 з яких влучили по будинках. Водночас у Міноборони РФ відзвітували всього про вісім безпілотників.

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