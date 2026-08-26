Хто може стати новим послом України в США: джерела назвали прізвища

Посада посла України в США досі залишається вільною, однак потенційні кандидати вже є. Серед них як військові, так і дипломати та політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників, в контексті нової посади приглядалися до заступника голови Офісу президента Павла Паліси. Як військовий, в ОП він переважно займається сектором оборони.

Аргументом за призначення Паліси було те, що Трамп називав його своїм "улюбленим солдатом" в Україні. Та, ймовірно, його важлива роль на нинішній посаді теж має значення, і наразі він залишається поряд із президентом Зеленським в Києві.

Різні джерела РБК-Україна у владі називали й інші прізвища. За словами обізнаного співрозмовника видання, потенційних кандидатур зараз декілька: серед військових, дипломатів і навіть політиків. Зокрема, це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В будь-якому разі, якщо у Вашингтон все ж поїде хтось із чинних посадовців, наприклад, з Банкової, це змусить дещо перелаштувати всю структуру дипломатичного треку, і на цей фактор також зважають, пояснював РБК-Україна поінформований співрозмовник.