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Кто может стать новым послом Украины в США: источники назвали фамилии

07:47 26.08.2026 Ср
2 мин
Какие кандидаты рассматриваются, почему именно они и что это будет означать?
aimg Эдуард Ткач
Кто может стать новым послом Украины в США: источники назвали фамилии Фото: бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
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Должность посла Украины в США до сих пор остается свободной, однако потенциальные кандидаты уже есть. Среди них, как военные, так и дипломаты и политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, в контексте новой должности присматривались к заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе. Как военный, в ОП он в основном занимается сектором обороны.

Аргументом за назначение Палисы было то, что Трамп называл его своим "любимым солдатом" в Украине. Но, вероятно, его важная роль в нынешней должности тоже имеет значение, и он остается рядом с президентом Зеленским в Киеве.

Различные источники РБК-Украина у власти называли и другие фамилии. По словам осведомленного собеседника издания, потенциальных кандидатур сейчас несколько: среди военных, дипломатов и даже политиков. В частности, это бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В любом случае, если в Вашингтон все же поедет кто-то из действующих должностных лиц, например, с Банковой, это заставит кое-что перестроить всю структуру дипломатического трека, и этот фактор также учитывают, объяснял РБК-Украина информированный собеседник.

Что предшествовало

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США, подписав соответствующий указ.

После этого была информация, что Зеленский предложил эту должность бывшему премьеру Юлии Свириденко, однако она отказывалась.

Были слухи и о том, что новым послом Украины в США может быть назначен Рустем Умеров. Но этого не произошло, поскольку 3 августа президент подписал указ о назначении Умерова на должность главы Службы внешней разведки.

Стоит добавить, что информация о том, что возможным кандидатом на должность посла Украины в США может стать заместитель руководителя ОП Павел Палиса, звучала также несколько недель назад.

Что известно о поиске нового человека на должность посла Украины в США - читайте в материале РБК-Украина.

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