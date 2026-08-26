Кто может стать новым послом Украины в США: источники назвали фамилии
Должность посла Украины в США до сих пор остается свободной, однако потенциальные кандидаты уже есть. Среди них, как военные, так и дипломаты и политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников, в контексте новой должности присматривались к заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе. Как военный, в ОП он в основном занимается сектором обороны.
Аргументом за назначение Палисы было то, что Трамп называл его своим "любимым солдатом" в Украине. Но, вероятно, его важная роль в нынешней должности тоже имеет значение, и он остается рядом с президентом Зеленским в Киеве.
Различные источники РБК-Украина у власти называли и другие фамилии. По словам осведомленного собеседника издания, потенциальных кандидатур сейчас несколько: среди военных, дипломатов и даже политиков. В частности, это бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В любом случае, если в Вашингтон все же поедет кто-то из действующих должностных лиц, например, с Банковой, это заставит кое-что перестроить всю структуру дипломатического трека, и этот фактор также учитывают, объяснял РБК-Украина информированный собеседник.
Что предшествовало
Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США, подписав соответствующий указ.
После этого была информация, что Зеленский предложил эту должность бывшему премьеру Юлии Свириденко, однако она отказывалась.
Были слухи и о том, что новым послом Украины в США может быть назначен Рустем Умеров. Но этого не произошло, поскольку 3 августа президент подписал указ о назначении Умерова на должность главы Службы внешней разведки.
Стоит добавить, что информация о том, что возможным кандидатом на должность посла Украины в США может стать заместитель руководителя ОП Павел Палиса, звучала также несколько недель назад.
Что известно о поиске нового человека на должность посла Украины в США - читайте в материале РБК-Украина.